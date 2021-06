Love Island, chi è Monica? Vita Privata, età, ex Fidanzato della Lover

Gossip TV

Monica è tra le Lover più apprezzata della prima edizione di Love Island Italia. Conosciamo meglio la giovane romana che ha fatto impazzire Denis.

Monica ha colpito immediatamente Denis, che sta cercando in ogni modo di attirare l’attenzione della bella Lover. La giovane è tra le concorrenti più amate della prima edizione di Love Island Italia, il reality show condotto da Giulia De Lellis, ha vissuto un momento molto difficile che l’ha segnata per sempre. Conosciamo meglio la vita privata e il passato della single.

Love Island, tutto quello che c’è da sapere su Monica

Tra le single della prima edizione di Love Island Italia c’è anche Monica, una ragazza avvenente ed elegante, che ha colpito molto il pubblico del reality show condotto da Giulia De Lellis. La Lover ha attirato immediatamente l’attenzione di Denis, che sembra decisamente cotto di lei. Monica, tuttavia, non vuole ancora esprimersi su una possibile love story e tiene Denis a distanza dopo essere finita in coppia con il sensuale Manuel.

Ma chi è la Lover? Cosa le è successo in passato? Chi è il suo ex fidanzato? Monica ha 24 anni ed è originaria di Roma, dove lavora nell’azienda di gestione immobili industriali di famiglia. La giovane ha iniziato a lavorare presto a causa della perdita del padre, che ha lasciato in lei un vuoto incolmabile. Prima di diventare imprenditrice, Monica si è laureata in Economia e Management dopo aver rotto con il suo storico fidanzato. La romana ha ammesso di essersi sentita spesso in difficoltà e di aver messo impegni in relazioni amorose solamente per non avvertire il senso di solitudine.

Monica si trova tra due fuochi nella villa di Gran Canaria e l'insistenza di Denis non fa che confonderle le idee. Anche le altre single si sono accorte della situazione spinosa e, dopo baci passionali scambiati durante la prova, alcune di loro hanno punito il giovane tirandogli una torta in faccia e ammonendolo sul suo comportamento.

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.