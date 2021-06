Love Island, chi è Mary? Tutto sulla nuova Bombshell che ha messo in crisi le single

Gossip TV

A Love Island Italia arriva Mary, che non viene accolta con entusiasmo dalle single in gara. Ecco chi è, che lavoro fa e quanti anni ha la nuova Bombshell.

La prima edizione di Love Island Italia è iniziata da pochi giorni ma il pubblico sembra essere già piuttosto interessato alle dinamiche che si stanno creando nella villa di Gran Canaria. Giulia De Lellis dirige magistralmente il reality show, in onda su Discovery +, senza interferire con la scelta delle coppie. L’ingresso in gara di Mary, prima e sensuale Bombshell, non sembra essere stato apprezzato dalle altre Lovers che trovano ogni tipo di difetto nella giovane. Ma chi è Mary, quanti anni ha e, soprattutto, perché è famosa sui social?

Love Island, Mary è la nuova Bombshell: età, vita privata e curiosità

Nella villa lussuosa di Gran Canaria, i Lover della prima edizione di Love Island Italia stanno imparando a conoscersi, cercando di capire chi potrebbe rappresentare il partner perfetto per la Finale. Tra intrighi e tradimenti, le sorprese non finiscono mai e la Bombshell Mary fa il suo ingresso in gioco. La single ha avuto l’occasione di organizzare un appuntamento con Manuel e Cesare, i due ragazzi che più rispecchiano il suo prototipo, dopo aver osservato il comportamento di entrambi durante i primi giorni di convivenza con le Lovers.

Leggi anche Love Island, baci hot nella nuova Puntata: ecco cosa è successo

Mentre Manuel sembra propenso a conoscere meglio Mary, Cesare ha la mente già occupata dalla bella Giulietta che lo sta tenendo sul filo del rasoio con il suo comportamento poco chiaro. L’ingresso di Mary in villa non è stato accolto nel più caloroso dei modi e molte single si sono appartate per sparlare apertamente della nuova arrivata. Ma chi è la nuova Lover?

Mary ha 23 anni, è originaria della provincia di Salerno e studia nella facoltà di Giurisprudenza. La giovane si definisce eccessiva, estrosa e complicata in amore. Il volto della single è piuttosto conosciuto su Tik Tok, dove la Lover ha un canale tutto dedicato alla lussuosa e scintillante vita delle Kardashian. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Love Island Italia ora che c’è una rivale in più con la quale competere?

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.