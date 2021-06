Love Island, Cesare si elimina per Lucrezia: Giulietta costretta a lasciare

Gossip TV

Nella nuova puntata di Love Island Italia, Lucrezia viene eliminata e Cesare sceglie di seguirla, mettendo fine alla partecipazione di Giulietta.

Siamo giunti alle battute finali della prima edizione di Love Island Italia, il reality show condotto da Giulia De Lellis che ha catalizzato l’attenzione degli spettatori. Il pubblico ha scelto di salvare Marco, eliminando la Bombshell Lucrezia e facendo sprofondare Cesare nello sconforto. Mentre la redazione regala qualche ora di relax alle Lovers prima della scelta finale, Giulietta tenta il tutto per tutto e chiede a Cesare di fare coppia durante l’ultimo recoupling. A sorpresa, il toscano rifiuta e sancisce la sua eliminazione e quella della Romano. Prima di andare a dormire e digerire la difficile giornata, la De Lellis chiede alle coppie di fare il nome delle due meno affiatate, che si scontreranno al televoto per la salvezza.

Love Island Italia: ultimo recoupling e due eliminazioni a sorpresa

Il pubblico è sovrano e può scegliere il destino delle coppie della prima edizione di Love Island Italia. L’ingresso della Bombshell Lucrezia ha infastidito i telespettatori, che avrebbero voluto vedere Cesare al fianco di Giulietta. Nonostante la gelosia della Romano, il toscano ha ribadito di voler approfondire il rapporto con Lucrezia, ed è rimasto molto male quando ha scoperto che il pubblico ha deciso di salvare Marco, ed eliminare la Bombshell. In villa, le coppie si mettono alla prova con un gioco che svela i reali sentimenti e Wolf si sbilancia, facendo emozionare Rebeca che ammette di essere molto spaventata dal sentimento che sta crescendo tra loro. Bene anche Yulia e Manuel che, dopo settimane burrascose, hanno trovato un feeling invidiabile trascorrendo anche la notte insieme nella Love Room.

Le Lovers ricevono un messaggio dalla redazione, che le invita a trascorrere alcune ore lontano dalla villa per rilassarsi in vista dell’ultimo recoupling. Essendo in maggioranza gli uomini, infatti, toccherà alle single fare la scelta finale e puntare sull’uomo che potrebbe portarle al montepremi finale e all’amore. Giulia De Lellis fa il suo ingresso, pronta a scoprire quale sarà la scelta delle Lovers. Rebeca conferma la sua unione con Wolf, Cristina torna tra le braccia di Antonino, Monica e Denis sono indistruttibili e Yulia e Manuel non sono da meno. A sorpresa, Giulietta propone a Cesare di fare coppia e lasciarsi alle spalle il passato, dal momento che è innegabile che tra loro ci sia un certo trasporto. Cesare, ancora certo di essere preso da Lucrezia, rifiuta l’offerta e si elimina.

La De Lellis corre ai ripari, chiedendo al toscano di riflettere sulla sua decisione ma lui è irremovibile. Rimasta single, anche Giulietta viene automaticamente eliminata. I Lovers sono scossi dal colpo di scena appena avvenuto ma a Love Island Italia non c’è mai tempo per rilassarsi completamente. La De Lellis torna tra le coppie e chiede loro, privatamente, di segnalarne due che non durerebbero al di fuori del programma. Al televoto finale finiscono Cristina e Antonino, a causa del comportamento scostante del pugile siciliano che non convince, e Yulia e Manuel. Nessuno di loro, tuttavia, è a conoscenza della votazione per far sì che il loro comportamento risulti il più naturale possibile. Chi accederà alla finale?

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.