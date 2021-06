Love Island, c’è anche Giulia Salemi nel reality show di Giulia De Lellis

Gossip TV

Giulia Salemi a Love Island? Ecco perché l’ex concorrente del Grande Fratello Vip farà parte del reality show condotto da Giulia De Lellis.

Che ci fa Giulia Salemi a Love Island? Il reality show targato Discovery e Freemantle sta per debuttare e al time della conduzione ci sarà Giulia De Lellis. Anche l’ex volto del Grande Fratello Vip sarà implicata nel progetto, in un modo decisamente inaspettato.

Giulia Salemi a Love Island? Ecco la verità

Ambientato in una villa lussuosa a Gran Canaria, Love Island è il programma che attendevamo con ansia. Il format ha conosciuto un successo planetario ed è finalmente approdato in Italia, grazie a Discovery e a Freemantle. Single di tutte le età e provenienza si metteranno in gioco, cercando l’anima gemella e provando così a conquistare il montepremi finale. A condurre il programma ci sarà Giulia De Lellis, che ci ha svelato qualche curiosità prima del debutto ufficiale.

Nel progetto, tuttavia, è coinvolta anche Giulia Salemi, amatissima ex protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La colonna sonora di Love Island Italia, infatti, è “In un’ora” di Shade. Il videoclip del canante vede protagonista proprio la Salemi, nelle vesti di una femme fatale che fa girare la testa al cantante. Decisamente un connubio perfetto quello tra format e colonna sonora, dal momento che le dinamiche che si creeranno saranno molto simili agli amori estivi che sbocciano e fioriscono in un battito di ciglia.

La Salemi continua ad avere un grande successo e, dopo aver condotto Salotto Salemi, si è goduta una pausa dalla città con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Tra loro, almeno per il momento, tutto sembra andare a gonfie vele!