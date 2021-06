Love Island, arriva il secondo Eliminato a sorpresa: caos tra i Lovers

Gossip TV

Giulia De Lellis torna nella villa di Love Island Italia con una notizia: il pubblico ha scelto la coppia meno votata e i Lovers dovranno scegliere chi eliminare.

Tutti i nodi vengono al pettine e i Lovers sono chiamati a fare una scelta difficile, mettendo da parte le simpatie reciproche per pensare al gioco. Lo scopo di Love Island Italia, infatti, è cercare l’anima gemella per rimanere in corsa e puntare al ricco montepremi finale. Giulia De Lellis si presenta nella lussuosa villa di Gran Canaria con un comunicato che destabilizza totalmente i concorrenti: la coppia meno votata dal pubblico è a rischio eliminare e toccherà al gruppo scegliere chi dei due salvare. Arriva così il secondo eliminato a sorpresa, ma anche una sequela di discussione impreviste che sembrano riportare il sereno tra alcune coppie, ormai giunte ad un bivio.

Love Island Italia, Giulia è la seconda eliminata: la scelta dei Lovers fa discutere

La prima edizione di Love Island Italia appassiona il pubblico, curioso di scoprire quale coppia riuscirà a resistere fino all’ultima puntata, aggiudicandosi il montepremi finale. I rapporti tra i Lovers mutano decisamente rapidamente, come è successo a Cristina e Antonino che, dopo giorni intensi e passione traboccante, si sono allontanati a causa dell’interesse che il pugile siciliano nutre per Mary. Dopo aver scoperto la verità, Cristina è scoppiata in lacrime e ora sembra pronta a cambiare al più presto partner. Ma la vera burrasca deve ancora abbattersi sugli abitanti della lussuosa villa di Gran Canaria: Giulia De Lellis fa il suo ingresso con un nuovo comunicato decisamente spiazzante. Ai fan del programma è stata data l’occasione di votare la loro coppia preferita, e quella meno votata andrà direttamente a rischio eliminazione.

Giulia e Christian sono i Lover meno amati e ai loro colleghi viene assegnato il difficile compito di scegliere, chi tra i due, salvare e chi, invece, eliminare. Dopo un’attenta riflessione, i concorrenti fanno il nome di Giulia che non si è mai messa in gioco e non sembra essere pronta ad innamorarsi. Inevitabilmente la scelta spacca in due il gruppo, mettendo alla prova Cesare che ha stretto una bella amicizia con la seconda eliminata dell'edizione. Ma a Love Island Italia il momento dello sconforto dura poco ed è tempo di qualche chiarimento. Wolf sostiene di provare molta gelosia per Rebeca, nonostante il suo essere zen, poiché certo che a lei piacciano anche Denis e Yuri. La single è spiazzata dalle rimostranze di Wolf e si sfoga con le amiche, ammettendo di volerlo mettere alla prova ma di non essere ancora pronta a cambiare coppia dato che tra loro tutto procede a gonfie vele.

Manuel e Yulia, invece, si affrontano in una discussione molto accesa: la Bombshell vuole spiegazioni a proposito del bacio con Giulietta, mentre lui prova a calmarla ammettendo di essere tornato sui suoi passi proprio in virtù della chimica che prova quando è al suo fianco. Yulia, tuttavia, è irremovibile ed è certa che Manuel stia mentendo. Il Lover si sfoga con i suoi colleghi, ignaro che tutti hanno avuto la stessa percezione di Yulia sul suo conto. Prima di affrontare un gioco hot che incorona Giulietta come regina, dandole la possibilità di trascorrere una serata in solitudine con Cesare, tra Cristina e Antonino sembra iniziare un primo timido riavvicinamento.

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.