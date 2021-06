Love Island, Antonino chiude con Cristina: “Rebeca è la mia scelta”

Gossip TV

Nella nuova Puntata di Love Island Italia, Antonino confessa a Cristina di voler chiudere il loro rapporto, poiché interessato a Rebeca. Ma nulla è come sembra!

La nuova puntata di Love Island Italia mette in crisi Cristina, la dolce Lover legata ad Antonino da un sentimento sincero. Il pugile siciliano, infatti, viene coinvolto dalla redazione in uno scherzo e finge di voler chiudere la sua relazione con Cristina, spezzandole il cuore. Nel frattempo, tra Giulietta e Lucrezia si respira aria di tensione a causa di Cesare, conteso dalle due single e sempre più confuso sulle sue prossime mosse. Il tempo stringe, il reality show condotto da Giulia De Lellis volge al termine e Cesare dovrà fare presto la sua scelta, se vuole sperare di accaparrarsi il ricco montepremi finale.

Love Island, Antonino spezza il cuore di Cristina

Mancano sempre meno giorni alla Finale della prima edizione di Love Island Italia, che premierà la coppia che più si è distinta per un legame sincero e senza secondi fini. La Bombshell Lucrezia, rifiutata da Manuel che è tornato da Yulia dopo uno sbandamento iniziale, ha puntato Cesare ed è certa di poterlo portare via a Giulietta. La bella modella, infatti, continua a mantenere le distanze e non permette al toscano di ricevere nessun tipo di rassicurazione sulla direzione che preso il loro rapporto. Mentre Cesare è tentato da Lucrezia, la Bombshell fa di tutto per separarlo da Giulietta e tra le due Lovers cresce la tensione.

Nel frattempo, Giulia De Lellis torna in villa per un gioco ad alto tasso erotico, che vede i single interpretare sensuali cowboy tra spogliarelli e sguardi ammiccanti. A vincere la prova è Cesare, che ora dovrà decidere con chi passare la notte nella Love Room, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. A Love Island Italia non è concesso annoiarsi e la redazione organizza uno scherzo, coinvolgendo Antonino, Denis e Wolf. Il pugile siciliano confessa i suoi (finti) sentimenti a Rebeca, impegnata con il maestro di yoga tantrico, e le assicura di voler rompere con Cristina per avere un’occasione con lei.

La Lover è spiazzata e corre a raccontare tutto a Wolf, ammettendo di non volersi separare da lui. Nel frattempo, per rendere lo scherzo ancora più credibile, Antonino confessa a Cristina le sue intenzioni e lei scoppia in lacrime disperata. Un messaggio da parte della redazione, tuttavia, capovolge la situazione e Cristina, messa al corrente dello scherzo, cerca un chiarimento con Antonino assicurandogli di volerci provare con Marco. Finalmente il gioco viene svelato e Monica si infuria con Denis, reo di averle tenuto tutto nascosto nonostante avesse percepito il suo stato d’ansia.

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.