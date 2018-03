Lorenzo Crespi denuncia: Un Posto al Sole nelle mani della camorra

Torna a parlare Lorenzo Crespi, ancora affidando i suoi pensieri alle pagine social, attraverso cui l’attore ha raccontato nei giorni scorsi del drammatico momento che sta vivendo tra difficoltà economiche e problemi di salute. Lorenzo è infatti affetto da una grave malattia ai polmoni. Crespi ha puntato il dito contro il mondo dello spettacolo e in particolare contro Barbara D’urso, accusandola – dopo l’ospitata del 2016 a Domenica Live - di averlo abbandonato.

Ma le invettive non si sono limitate a questo, sempre attraverso i social, nelle ultime ore ha lanciato accuse molto più gravi: ha attaccato la Rai denunciando loschi legami tra la Tv pubblica e le mafie. In particolare ha fatto riferimento alla soap Un Posto al Sole, secondo Lorenzo controllata della camorra. L’ombra della camorra scrive crespi era già presente nella trasmissioni Canzoni e sfide e Ti lascio una canzone. Nel primo caso, Gaetano Marino, boss degli Scissionisti, figurava tra il pubblico mentre sua figlia cantava un brano a lui dedicato. Nel secondo invece, il capoclan Domenico Ferrara aveva acquistato 300 cellulari per favorire attraverso il televoto la figlia Vania.