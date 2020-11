Lorenzo Crespi, accuse contro Milly Carlucci "cattiva" e Barbara d'Urso "bugiarda"

Gossip TV

Lorenzo Crespi ha un pessimo ricordo della sua esperienza Ballando con le stelle e attacca Milly Carlucci, ma non risparmia nemmeno giudizi su Barbara d'Urso.

Un messaggio è molto chiaro nell'intervista rilasciata da Lorenzo Crespi a iGossip, dove ha spiegato in modo inequivocabile cosa pensi di Milly Carlucci e di Barbara d'Urso: vuole tornare a fare il suo lavoro, recitare, lasciandosi alle spalle le peggiori esperienze televisive degli ultimi tempi.

Crespi infatti abbandonò Ballando con le stelle un paio di anni fa ("Milly e un autore non erano più con me da due settimane. Ero da solo da due puntate e da solo me ne sono tornato a casa", dichiarò a Caterina Balivo durante "Vieni da me"), poi ha attaccato gli autori di Domenica Live, sentendosi manipolato in un alterco con l'opinionista Karina Cascella. Lapidari i giudizi su Milly Carlucci e Barbara d'Urso.

Il momento più bello per me sono i 20 anni di carriera fino a Ballando con le Stelle, in pratica finché non mi sono trovato con la persona più cattiva della tv che abbia mai conosciuto: Milly Carlucci. Non mi chiesero mai scusa a Ballando. Non mi pento di nulla. La più bugiarda è Barbara d’Urso.

Nella stessa intervista, Lorenzo Crespi, che nelle settimane scorse ha rivelato la presenza di due sue amanti in quest'edizione del Grande Fratello VIP (una sarebbe stata Elisabetta Gregoraci), aggiunge di essere stato contattato per partecipare a L'isola dei famosi, ma di avere rifiutato per ben due volte, ben deciso a riabbracciare a tempo pieno la recitazione. Al primo posto mette il pubblico, per il quale "ha fatto tutto", recitando tra film e serie tv. Ha un messaggio per i fan? "Chiedo perdono al posto dei potenti che mi hanno fatto fuori senza motivo". Agli hater invece non ha nulla da dire, giudica le critiche legate a "cose vecchissime" e manipolate dai suoi nemici.