Lorella Cuccarini racconta di sé, di come abbia ispirato Beyoncé e della presunta rivalità con Martinez e Parisi

La showgirl e coach del talent show Amici rivela molte cose di sé in una recente intervista.

In una lunga intervista con il Corriere della Sera, la showgirl nonché coach di canto del talent show Amici ha raccontato molto di sé. Lorella Cuccarini che trent'anni fa occupava le cover di TV Sorrisi e Canzoni in quanto prima ballerina di molti varietà, oggi non ha perso fascino, né bellezza o talento. A proposito della presunta rivalità dell'epoca con Heather Parisi e Alessandra Martines, che in molti ricordano perché spesso cavalcata dai rotocalchi, la Cuccarini lascia intendere che si trattava soltanto di un'invezione dei media. "Io sono sempre andata d'accordo con tutti" spiega, smentendo una voce che vuole che lei e la Martines si fossero messe le mani addosso a un certo punto. "Alle mani mai. L’unica volta che sono arrivata alle mani con qualcuno fu a 18 anni, con una ragazza: faceva la gatta morta col mio fidanzato e, prima di prendermela con lui, me la presi con lei. Dopo, sono stata sempre pacifica"

Lorella Cuccarini parla di sé e della sua carriera: "Non ho rimpianti"

È interessante quello che la diva italiana decide di raccontare nell'intervista. La carriera televisiva e teatrale di Lorella Cuccarini, come cantante e ballerina, ha avuto molte facce, ma lei conferma di non avere alcun rimpianto e rivela che "ci sono tante prime volte, segno che rischio in prima persona. Mi piace quando puoi dire di aver aperto una strada, come il musical: fare Grease sembrava impensabile e invece siamo stati in scena tre anni di seguito. Le cose cambiano e io mi proietto in avanti: non puoi fermare il vento con le mani. Il momento più brutto fu quando la Rai mi lasciò a casa tre anni senza lavorare e senza darmi una spiegazione. Nello stesso periodo, persi mamma, mi operai alla tiroide. Ma, col senno di poi, è stato uno di quei momenti in cui dai il giusto valore a ciò che hai costruito, capisci che nulla ti è dovuto e ogni conquista va guadagnata".

A proposito del fatto che Beyoncé abbia detto di lei "è un genio", Lorella dice che "è bello pensare che un pezzettino di creatività italiana, una cosa che facevo tutte le sere a teatro e avevo portato a Sanremo, ha varcato l’oceano". La showgirl tiene a ringrazia la make-up artist Antonella che fece vedere su Youtube a Beyoncé una sua coreografia che ispirò l'artista americana.