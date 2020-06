Live - Non è la d'Urso, volano stracci tra Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini: interviene Francesca De Andrè

Gossip TV

Francesca De Andrè interviene nella disputa tra Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini a Live - Non è la d'Urso.

Continua la querelle tra Gianmarco Onestini e Gennaro Lillio. Calato il sipario sulla sedicesima edizione del Grande Fratello, il rapporto tra i due si è rotto e alcuni dicono sia colpa di Francesca De Andrè. Nel salotto di Live - Non è la d’Urso, Gennaro e Gianmarco si sono affrontati per chiarire le dinamiche della loro discussione.

Live - Non è la d'Urso, Gianmarco Onestini e Gennaro Lillio si affrontano davanti Barbara d'Urso

Nel corso della settimana, la De Andrè ha difeso il Lillio a Pomeriggio 5, sorprendendo Barbara d’Urso, e accusando Onestini di essere un abile stratega. Gennaro ha rivelato: “Noi due non abbiamo mai avuto nessuna discussione semplicemente una volta usciti ci siamo incontrati e tu non salutavi mai. Queste cose non hai mai avuto il coraggio di dirmele in faccia? Sei immaturo e infantile e anche rancoroso”.

Gianmarco non ha trattenuto la stizza e ha replicato: “Se tu eri veramente un uomo questo dovevi dirlo a me al telefono non in uno studio televisivo […] Impara l’umiltà sei arrogante. Io ti ho difeso da Francesca e sono stato il primo a dire che era irascibile, una persona a cui non si può dire nulla”. Francesca ha deciso di intervenire, spiegando: “Dentro la casa piangevi anche per una formica schiacciata. Sei cambiato dalla A alla Z che è il giocatore e il falso? Io posso raccontare aneddoti in cui tu parlavi di Gennaro dicendo cose non molto carine”.

Proprio alla nipote di Faber si rivolge Gennaro, che vuole mettere a tacere le voci degli ultimi tempi e chiarire le cose con la sua ex fidanzata. “Mi dispiace che la volta scorsa sulle mie affermazioni qualcuno ci ha ricamato sopra, non era assolutamente quello l’intento - ha confessato il modello partenopeo - Tu sei una persona intelligente. Volevo dirti che io non ha né rancori, né rimpianti ed entrando nel tecnicismo di alcuni temi neanche rimorsi. Ti auguro tutta la felicità di questo mondo e la gioia che la vita può darti”.

Dunque pace fatta tra Francesca e Gennaro, mentre la questione Onestini rimane ancora aperta.