Live-Non è la d'Urso: Vladimir Luxuria contro Samantha De Grenet dopo la squalifica di Filippo Nardi al Gf Vip (VIDEO)

Luxuria critica duramente Samantha De Grenet nel salotto televisivo di Live-Non è la d'Urso.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Filippo Nardi è stato squalificato dal gioco per le forti e gravi affermazioni rivolte alle donne della Casa e in particolare a Maria Teresa Ruta. In tanti, infatti, hanno attaccato e criticato duramente il concorrente del reality show di Canale 5, ritenendo inaccettabili le sue parole.

Vladimir Luxuria contro Samantha De Grenet a Live-Non è la d'Urso

La squalifica di Filippo ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. Un argomento che è stato affrontato anche nel salotto televisivo di Live-Non è la d'Urso. Barbara D'Urso, infatti, ha voluto parlare del comportamento assunto dall'ormai ex gieffino insieme a Guenda Goria, che ha nuovamente ribadito la sua posizione e difeso Maria Teresa: "Sono stata molto scossa e mi sono battuta per la squalifica di Filippo Nardi che mi ha chiamato negli scorsi giorni per porgere le sue scuse a me e alla mia famiglia. Scuse che io ho accettato. Trovo però che il suo linguaggio sia stato inqualificabile e altamente offensivo nei confronti delle donne, al confine con la pornografia".

A farle eco Franceska Pepe: "Questo signore si è permesso di dire cose deplorevoli anche nei miei confronti e io neanche lo conosco. Volevo solo dire a Filippo che questa volta il direttore ti ha spedito fuori a calci nel c***o, bye bye". Non solo. Anche Vladimir Luxuria ha voluto dire la sua e ha colto l'occasione per attaccare e criticare Samantha De Grenet, rea di aver difeso Nardi: "Lui ha chiesto scusa. Ha avuto un linguaggio schifosissimo, ma mi ha dato fastidio anche tutta quella combriccola che continuava a ridere alle sue battute e che mi ha dato fastidio anche Samantha De Grenet che, quando è stato espulso, invece di difendere tua mamma, da donna a donna, ha difeso il carnefice invece della vittima".

"Queste cose mi danno fastidio. Samantha ha detto 'Ma tu dovevi reagire subito, perché io avrei reagito subito'. Ecco, tu non puoi usare te stessa come modello di riferimento e dire che se una donna non si comporta come te, sbaglia. Perché se c’è una persona che ha sbagliato è stato il 'gentleman' Filippo Nardi che, mentre la mamma dormiva ignara, ha usato quel linguaggio" ha aggiunto Luxuria sottolineando il comportamento sbagliato assunto dalla De Grenet.

