Live-Non è la d'Urso, Vittorio Sgarbi contro Franceska Pepe: "Bugiarda! Mi hai baciato e mi hai toccato..." (VIDEO)

Gossip TV

Sgarbi racconta tutta la verità sul flirt avuto con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Colpo di scena a Live-Non è la d'Urso. Vittorio Sgarbi e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe, sono stati protagonisti di un'accesa discussione in diretta: tra loro non ci sarebbe stata nessuna storia di 7 ore, anche se il critico d'arte ha rivelato dettagli hot del loro incontro.

Scontro a Live-Non è la d'Urso tra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe

Faccia a faccia a Live-Non è la d’Urso tra Sgarbi e Franceska, che ha nuovamente rinnegato la love story con il critico d’arte. A detta della web influencer, tra i due ci sarebbe stato solo un incontro fortuito a Sanremo, agevolato dalla stampa. Diversa la versione di Vittorio, che nel salotto televisivo di Barbara D'Urso ha parlato di una passione segreta scoppiata durante una mostra.

"Non si può parlare di storia. A Sanremo ci sono degli eventi e lui mi ha chiesto di accompagnarlo nel corso degli eventi. Non abbiamo fatto nulla, non c’è stato nemmeno un bacio, vorrei sapere cosa c’è stato" ha affermato la Pepe facendo innervosire Sgarbi, il quale ha iniziato a raccontare la sua verità: "Sono pieno di testimoni. Vado all’inaugurazione, non so chi sia Franceska Pepe, solo che è molto bella. Mi viene incontro con un bel sorriso e mi ha accompagnato. Sono felice che oggi è famosa. [...] Sei venuta dietro una porta con me e ci siamo ritrovati in una particolare intimità".

Leggi anche Annunciata la data della Finale del Gf Vip: Barbara d'Urso rinuncia alla versione Nip?

La situazione poi è completamente degenerata quando Sgarbi ha iniziato a rivelare dettagli intimi sul loro incontro: "Sei stata con me in un cesso, sei entrata in un bagno con me dopodiché sei uscita, sei stata con me 7 ore. Non ti voglio, non mi piaci, non ti volevo, ma al cesso sei stata con me. Non puoi negare, ci sono dei testimoni, quello che è capitato lo sappiamo io e te. Niente niente niente capra". Le parole del critico d'arte non hanno smosso la Pepe che ha replicato affermando: "Ti ho chiesto solo di dire la verità, non abbiamo mai fatto niente, non ci siamo mai baciati. Mi hai fatto questo gossip perchè mi volevi omaggiare o ti sei infatuato quella sera. Ti sei arrabbiato perchè non te l’ho data puoi anche dirlo". "Non sono stato con te nemmeno 7 ore perchè mi fai schifo...sono io che non te l’ho dato, sei tu che sei andata al Grande Fratello grazie a me, se no ti mandavano al cesso. La verità è che mi hai baciato e mi hai anche toccato l’uccello. Questa è la verità" ha sbottato completamente fuori controllo Vittorio.

Ricordiamo che Franceska è una modella e web influencer toscana. È laureata in Economia alla Cattolica di Milano. Nel 2016 ha partecipato a Miss Europa classificandosi al secondo posto, ha posato per la copertina di Playboy e partecipato ad un episodio di The Lady, la web serie scritta e diretta da Lory Del Santo. Nel 2020 è stata scelta da Alfonso Signorini come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà si è integrata poco col resto del gruppo e ha litigato più volte con Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando conquistando però milioni di telespettatori.