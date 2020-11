Gossip TV

Nel salotto di Live-Non è la d'Urso, Taylor Mega rivela di aver avuto un flirt con Flavio Briatore all'insaputa di Elisabetta Gregoraci, reclusa al Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci è la protagonista più chiacchierata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è finita nel mirino per il suo matrimonio con Flavio Briatore, al quale sembra essere ancora molto legata. Nel salotto di Live-Non è la d’Urso, Taylor Mega racconta un retroscena sulla Gregoraci, risalente al periodo in cui ha avuto un breve flirt con l’imprenditore del Billionaire.

Live-Non è la d'Urso, Taylor Mega stupisce su Elisabetta Gregoraci

Continua l’avventura di Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl si è guadagnata, sin dai primi giorni, una posizione favorevole tra i suoi compagni di viaggio, attirando polemiche ma anche tanto affetto da parte del pubblico. La Gregoraci è balzata al centro dell’attenzione mediatica anche a causa del suo matrimonio con Flavio Briatore con il quale, nonostante il divorzio, ha ancora un legame molto stretto. Elisabetta ha raccontato che Flavio le ha fatto la proposta di nozze, dopo aver trascorso insieme il lockdown forzato, mentre lui ha negato tutto. Tra un battibecco e l’altro, la Gregoraci ha trascorso una settimana a dir poco movimentata, a causa dell’ingresso di Selvaggia Roma. L’influencer romana ha cercato in tutti i modi di separare la showgirl da Pierpaolo Pretelli, dimostrando al gieffino che Elisabetta lo sta solamente usando. Stanca degli attacchi, la Gregoraci ha perso le staffe con la nuova inquilina e la situazione è degenerata, fino al chiarimento di poche ore fa.

Rivelazioni shock su Elisabetta Gregoraci a Live-Non è la d'Urso

Nel frattempo, mentre Elisabetta si avvicina a Pierpaolo nuovamente e sembra dimenticare la tensione degli ultimi giorni trascorsi a Cinecittà, nel salotto di Live-Non è la d’Urso, la presentatrice è al centro del gossip. Taylor Mega, riammessa nei salotti di Barbara d’Urso dopo l’epica cacciata, ha raccontato di aver avuto un incontro piuttosto spiacevole con la Gregoraci. La gieffina, infatti, si sarebbe scagliata contro di lei in presenza di Flavio Briatore, sapendo che in quel momento la Mega aveva un flirt con il suo ex marito. “Elisabetta Gregoraci? Una volta mi urlò contro facendo una scenata di gelosia […] Eravamo in questo hotel, io non la conoscevo, non avevo idea di chi fosse e a un certo punto la sento urlare contro di me! Ho avuto un breve flirt con Briatore e lei aveva iniziato a dire, ecco c'è anche la tua ex”, ha svelato la Mega. Elisabetta sarà messa al corrente dello scoop da Alfonso Signorini durante la Puntata di stasera?

