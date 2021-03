Live-Non è la d'Urso: Rosalinda Cannavò vuota il sacco e rivela come stanno realmente le cose con Dayane Mello dopo il Gf Vip

Gossip TV

Rosalinda rivela: "Io e Dayane ci siamo sentite dopo il Gf Vip, con Andrea fuori dalla Casa va ancora meglio".

Ieri, domenica 14 marzo 2021, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la d'Urso. Tra gli ospiti in studio anche l'ex gieffina Rosalinda Cannavò, che ha fatto finalmente chiarezza sul suo rapporto con Dayane Mello.

La verità di Rosalinda Cannavò a Live-Non è la d'Urso sul rapporto con Dayane Mello

L'esperienza di Rosalinda al Grande Fratello Vip è stata caratterizzata anche dal rapporto speciale nato nella Casa con Dayane. Un'amicizia, però, che è andata man mano a lesionarsi nelle ultime settimane del reality show per alcuni comportamenti ambigui assunti dalla modella brasiliana nei confronti della giovane attrice siciliana.

Ma come sono i rapporti oggi tra la Cannavò e la Mello? A fare chiarezza ci ha pensato Rosalinda che, nel salotto televisiov di Barbara D'Urso, ha spiegato: "Come va con Dayane? Bene. Abbiamo fatto dei passi i avanti [...] Le ho scritto io quel giorno perché era un giorno importante per lei, era il compleanno del fratello Lucas e, come sempre ho detto, provo affetto per Dayane. Quando sento quelle frasi, dette da lei, il suo prendermi in giro dentro la Casa, ovviamente mi fa un certo effetto. Perché tutto mi sarei aspettata, tranne quelle parole dette da lei. Però, nonostante questo, so che sta passando un momento molto difficile per la perdita di un fratello. E quindi, per l’affetto che provo, ho voluto fare un gesto nei suoi confronti [...] Ci siamo sentite perché le avevo scritto un messaggio su Instagram, lasciandole il mio numero. Lei mi ha chiamato, ci siamo parlate e ci sentiamo ogni tanto. […] Io per lei ci sono. Adesso il gioco è finito, c’è la vita vera ed è lì che ci saranno le dimostrazioni vere".

Rosalinda ha parlato anche della sua storia d'amore nata nella Casa del Gf Vip con Andrea Zenga. "Devo dire che fuori va ancora meglio, perché ci stiamo vivendo nella quotidianità e in realtà è stato tutto molto inaspettato e spontaneo. Passeremo questo lockdown insieme e sarà una bella prova" ha confessato la giovane attrice visibilmente emozionata ed entusiasta.

