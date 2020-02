Live- Non è la D'Urso, Pietro Delle Piane attacca la D'Urso: "È tutto manipolato, Antonella Elia lo sa!" (video)

Gossip TV

Ospite nel salotto di Barbara D'Urso, Delle Piane si sottopone alla macchina della verità e si scaglia contro la conduttrice.

Pietro Delle Piane è finito al centro della bufera per alcune foto che lo ritraggono in compagnia della sua ex, Fiore Argento. L'incontro, avvenuto mentre la sua fidanzata Antonella Elia si trova reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, ha suscitato non poche polemiche. Antonella, molto scossa dall'accaduto, ha giurato vendetta contro il suo compagno. Le foto compromettenti, infatti, hanno molto scosso la gieffina che ha trascorso una settimana intensa cercando di capire cosa abbia spinto Pietro a incontrare la sua ex. Nel frattempo, Pietro ha accettato l'invito di barbara D'Urso per spiegare cosa è veramente accaduto.

Live - Non è la D'Urso, Pietro delle Piane si difende: "Antonella Elia mi ha consigliato di vedere Fiore Argento"

Ieri, domenica 9 febbraio 2020, Delle Piane è stato ospite nel salotto della D'Urso per spiegare la sua verità. "Antonella non è stata tradita! - ha dichiarato l'uomo- Ci tengo a dirlo! E mi dispiace che lei sia stata destabilizzata nella Casa su una roba che non esiste[...] Io sono un attore e ho incontrato Fiore che è una mia ex, non del 2016 ma abbiamo avuto un flirt 10 anni fa, e poi siamo diventati amici pure con il suo fidanzato. C’è un rapporto di amicizia e Antonella lo sa. È stata proprio Antonella a dirmi, siccome c’è il padre di Fiore che sta preparando tre lavori, due per la tv e uno per il cinema, ‘Chiama Dario Argento, chiama Fiore!’. E mi sembra strano che lei queste cose non le ricordi nella Casa!".

Pietro ha poi continuato, spiegando il motivo della visita alla Argento: "Io avevo appuntamento con il mio ufficio stampa, poi sono andato da Fiore perché lei mi doveva dire del papà. Abbiamo parlato un attimo del papà e poi abbiamo parlato tutto il tempo di questo bacio – erano due giorni dopo che ero stata nella Casa del ‘Grande Fratello’ – e lei era felice e mi ha detto ‘Tu e Antonella siete bellissimi’!". Gli ospiti presenti in studio si sono scagliati contro Delle Piane, accusandolo di aver tradito Antonella. Lory Del Santo, ad esempio, ha tovato strano che la Elia abbia espresso così chiaramente il suo terrore di perdere Pietro a causa della differenza d'ètà. L'attore, tuttavia, si è giustificato confessando: "È una donna fragile ma è anche la cosa che a me piace di Antonella. È una donna farfalla perché è fragile ma è una donna tigre! E io sono innamorata di Antonella per questo e ogni giorno devo conquistarla! E sono felice di questo".

La situazione è precipitata quando la D'Urso ha chiesto al suo ospite di sottoporsi alla macchina della verità per fugare ogni dubbio. Il moderno apparecchio, proveniente direttamente dagli Stati Uniti d'America, infatti, ha mostrato alcune discrepanze tra le risposte di Pietro e i risultati scientifici. In particolare, queste divergenze hanno interessato il suo rapporto con Fiore. Delle Piane, furioso con la padrona di casa, ha perso la calma dichiarando: “Io avevo chiesto un po’ d’acqua perché non sono abituata Lo giuro su mio figlio Filippo che è la cosa più cara al mondo, Antonella non è stata mai tradita da me. Non vengo a fare queste sceneggiate! Utilizzerete questo domani al ‘Grande Fratello Vip’. Ho sbagliato io a venire, non dovevo venire perché è una buffonata! È tutto manipolato, Antonella lo sa, poi glielo spiegherò io! Rifacciamo questa macchina e porto io un perito, perché io di lui non mi fido! Io già lo sapevo, volevo illudermi che non sarebbe finita così. Invece è finita così, così domani fanno vedere ad Antonella che io sono venuto qui! Ho sbagliato io a venire! Sono delle bugie, non è vero! È tutto una stronzata! Le cose che io ho detto sono vere![...] Non lo so da chi! Siete più bravi voi di me! Sono a casa tua, a casa mia lo so io quello che succede. Io ho dichiarato delle cose vere e sono uscite false, per far apparire me bugiardo con la mia donna domani, quando ci sarà il Grande Fratello!".

In attesa di ulteriori retroscena, non resta che attendere l'incontro tra Antonella e Pietro al Grande Fratello Vip. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, torna questa sera su Canale 5 con una nuova emozionante puntata.