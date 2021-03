Live-Non è la d'Urso, Pierpaolo Pretelli: "Non ho ancora presentato Giulia alla mia famiglia, Fariba all'Isola dei Famosi..."

Gossip TV

La rivelazione di Pierpaolo a Live-Non è la d'Urso sul rapporto con la famiglia e sulla partecipazione di Fariba all'Isola dei Famosi.

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la d'Urso. Tra gli ospiti della serata anche l'ex gieffino Pierpaolo Pretelli che, dopo aver spiegato di non avere ancora presentato Giulia Salemi alla sua famiglia dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, ha commentato la partecipazione di Fariba Tehrani all'Isola dei Famosi.

La rivelazione di Pierpaolo Pretelli a Live-Non è la d'Urso

Pierpaolo è tornato nel salotto televisivo di Barbara D'Urso per raccontare come vanno le cose con Giulia fuori dalla famosa Casa di Cinecittà. La loro storia d'amore prosegue a gonfie vele, eppure, la famiglia del modello non ha avuto ancora modo di conoscere personalmente la sua fidanzata dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip.

Ricordiamo che durante l'avventura al Gf Vip, Pretelli si è scontrato più volte con la sua famiglia proprio perché, dopo l'avvicinamento di lui a Elisabetta Gregoraci, non appoggiavano la sua relazione con la Salemi. "Non ho ancora presentato nemmeno Giulia in famiglia, ma credo che lo farò molto presto. Diciamo che ora l'unico problema sono le zone rosse. Se abbiamo fatto delle videochiamate a mia madre? Le faremo prestissimo. Ancora non le abbiamo fatte. Prendo questo impegno" ha confessato l'ex gieffino a Live-Non è la d'Urso.

"Fariba non ha ancora conosciuto mia madre per motivi tecnici" ha aggiunto Pierpaolo che ha poi commentato la partecipazione di Fariba all'Isola dei Famosi "Fariba è uno spettacolo. Ci arrivano tutti i video di quello che combina. Voleva accendere il fuoco con l'assorbente. È uno spettacolo. Mi piace, è molto simpatica".

