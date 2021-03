Live-Non è la d'Urso, Pierpaolo Pretelli affronta le sfere e difende Giulia Salemi dalle gravi accuse: "Moderiamo i termini"

Gossip TV

Pierpaolo affronta le cinque sfere di Live-Non è la d'Urso e difende il suo amore nato al Gf Vip con Giulia.

Ieri, domenica 7 marzo 2021, su Canale 5 è andata in onda una scoppiettante puntata di Live-Non è la d’Urso. Tra gli ospiti in studio anche il secondo classificato del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli, che ha affrontato le cinque agguerritissime sfere del talk show di Barbara D'Urso.

Pierpaolo Pretelli affronta le cinque sfere di Live-Non è la d'Urso dopo il Gf Vip

Prima di cominciare il confronto a Live-Non è la d'urso con gli sferati, Pierpaolo ha preteso delle scuse da parte di Caterina Collovati sottolineando la gravità delle parole utilizzate nei confronti di Giulia Salemi: "Prima che la Collovati possa parlarmi e prima di iniziare con le sfere, vorrei che chiedesse scusa a Giulia per quei termini che ha utilizzato, poco carini. Picchiano, menano… Per una paladina dei diritti insomma…". "E lo puoi dire forte che sono paladina dei diritti. Io ho solo portato la testimonianza di una fatto avvenuto sulla base di quello che la Gregoraci aveva detto nella casa, ovvero che Giulia aveva mandato dei messaggi a Flavio Briatore. Voi non mi portate in questo gioco perché non è nel mio costume" ha prontamente replicato la donna.

Subito dopo la Collovati, ha preso la parole Vladimir Luxuria, che ha messo in dubbio la storia nata al Gf Vip tra Pierpaolo e Giulia: "Io dico che voi siete una coppia bellissima…se foste veri. Se la cosa fosse vera, sai, sarebbe bellissimo. Fino a quando c’era Elisabetta io c’ho creduto nel sentimento tuo, che ti sei innamorato nella casa, ma non hai fatto in tempo ad asciugarti le lacrime che subito l’hai rimpiazzata con Giulia. Evidentemente ti eri posto l’obiettivo di fare una coppia nel reality". "Ci sta, il beneficio del dubbio ci può stare. Ma ti assicuro che vivere in una casa chiusi h24 è diverso rispetto alla vita di fuori. E’ vero sono stati i primi 50 giorni che ho preso una cotta per Elisabetta, è successo" ha replicato Pretelli visibilmente scocciato.

Ma non è finita qui. Anche Patrizia Groppelli, senza mezzi termini, ha criticato la coppia scagliandosi in particolar modo contro la Salemi: "...Prima entri nella Casa e ti innamori della Gregoraci poi lei non ci sta con te perché è una madre di famiglia, anche tu ma insomma il suo bambino è più grande del tuo, poi arriva la Salemi che è una specie di gatta morta". Dichiarazioni molto forti che hanno fatto innervosire Pretelli: "Prima di tutto non usiamo questi termini. E’ la mia donna quindi intanto moderiamo i termini. D’altra parte non è che mi sono inventato le cose. Da parte di Elisabetta c’era, avoglia se c’era. Poi che lei non abbia voluto è stato un altro paio di maniche. Non devo dare troppe spiegazioni. Dentro la casa come nella vita reale succede che incontri diverse persone. Ho preso una cotta e va bene, non è stata ricambiata, anche se sotto sapevo che c’erano altre situazioni, non ha voluto ok, non mi interessa, io ad oggi sono felicemente innamorato".

Barbara D'Urso ha poi informato Pierpaolo del mancato incontro a Live-Non è la d'Urso tra Giulia e il suo ex Abraham Garcia. "Avevo già visto il gesto che ha fatto Giulia e ho apprezzato tanto che lei per proteggere anche un po’ me che ero in Casa non abbia accettato, non c’era niente di male però…Glielo chiederò a Giulia se c’era qualcosa che non voleva che uscisse, ma parliamo comunque del passato. Le storie che ha avuto lei le ho avute anche io. Parliamo di una cosa che risale a quattro anni fa. [...] Se Abraham è ancora innamorato di Giulia sono problemi suoi. Mi dispiace ma ci sono miliardi di persone al mondo, spero che si possa innamorare anche lui come siamo innamorati io e Giulia" ha dichiarato il modello. Il secondo classificato del Gf Vip ha concluso rivelando di non avere ancora chiarito del tutto con la sua famiglia: "Purtroppo sto scoprendo altre cose, tutto quello che è successo in cinque mesi diciamo. Io ho parlato con tutti una volta che sono uscito, però devo chiarire meglio con mia madre ma ci parliamo e ci sentiamo, ho solo due tre cosette da sistemare".

