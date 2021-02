Live-Non è la d'Urso: Maria Teresa Ruta vuota il sacco su Amedeo Goria, poi rifiuta il confronto con Nardi (VIDEO)

Gossip TV

Ospite di Live-Non è la d'Urso dopo il Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta parla del rapporto con Amedeo Goria, poi evita Filippo Nardi.

Eliminata dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, fra lo stupore generale del pubblico che pensava di vederla arrivare in Finale, Maria Teresa Ruta è stata ospite dell’ultima Puntata di Live-Non è la d’Urso. Nel salotto di Barbara d’Urso, la gieffina ha parlato del rapporto con l’ex marito Amedeo Goria, per poi affrontare le sfere e scegliere di evitare il confronto con Filippo Nardi, che è stato squalificato dal reality show di Canale5 proprio a causa alle frasi shock sulla Ruta.

Live-Non è la d'Urso: Maria Teresa Ruta rifiuta l'invito di Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta è un vulcano di energia ed è stata la scoperta più bella della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La presentatrice ha animato la Casa più spiata d’Italia, mostrando di avere una prontezza di spirito invidiabile, senza risparmiare agli spettatori alcuni aneddoti intimi sulla sua vita. Per questo, la Ruta era tra le favorite per la vittoria finale e la sua eliminazione ha scioccato i telespettatori, che mai si sarebbero aspettati di vederla perdere al televoto contro Samantha De Grenet. La presentatrice non ha nascosto la sua delusione, soprattutto alla luce delle ultime incomprensioni nate con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, tornando al Gf Vip per un confronto che lascia spazio al chiarimento una volta fuori le mura di Cinecittà. Nel frattempo, Maria Teresa è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso per una lunga intervista.

La presentatrice partenopea ha voluto mettere al corrente la Ruta delle dichiarazioni di Amedeo Goria, che ha confessato di voler riallacciare un rapporto con la sua ex moglie. Maria Teresa, tuttavia, è apparsa irremovibile sul rapporto con il giornalista, spiegando: “Lo evito per rispetto di Roberto. Penso sia complesso e difficile far capire al nuovo partner che c’è dell’affetto […] Amedeo mi guarda, ha attenzioni particolari e vorrei evitare. Io vedo che Roberto ci sta male, ma vorrei evitare anche se Roberto non me lo ha mai chiesto […] Con Amedeo non ci siamo mai parlati in questi anni, salvo per i ragazzi. Io gli voglio bene, ma basta vederlo due volte all’anno”.

Gf Vip, Maria Teresa Ruta incontra Filippo Nardi a Live-Non è la d'Urso

Mentre Barbara promette di fare da paciere tra i due ex coniugi, appoggiata da Guenda Goria che vorrebbe vedere i suoi genitori uniti nonostante le loro nuove vite sentimentali, come ha spiegato nel salotto di Live-Non è la d'Urso, la Ruta affronta le sfere che non risparmiano aspre critiche alla gieffina, accusata di essere falsa e di aver giocato di strategia. Dopo un duro dibattito, la d’Urso dà la parola a Filippo Nardi che, ricordiamo, è stato squalificato per le sue frasi shock su Maria Teresa.

Immediata la reazione della presentatrice, che ha rifiutato il confronto: “Io con lui però non parlo. Le sue parole ancora non le ho viste, lui può parlare assolutamente ma io non rispondo”. Filippo si è scusato, ribadendo di non aver nulla contro la Ruta, mentre Karina Cascella è partita all’attacco, asserendo: “La figlia ci parla, è stata paparazzata con Filippo Nardi e lei arriva e dice questo. Ma ci rendiamo conto di quanto è falsa”. I due ex concorrenti si chiariranno lontano dalle telecamere?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.