Ospite nel salotto di Live-Non è la d'Urso, Maria Teresa Ruta ha lanciato un'altra stoccata a Lorella Cuccarini.

Continua la querelle distanza tra Maria Teresa Ruta e Lorella Cuccarini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha mosso accuse pesanti alla collega, che si è discolpata sui social. Ospite di Live-Non è la d’Urso, Maria Teresa ha rincarato la dose lanciando una stoccata alla Cuccarini.

Live-Non è la d'Urso, Maria Teresa Ruta e il nuovo affondo a Lorella Cuccarini

Maria Teresa Ruta, tra una risata e l’altra, non ha risparmiato una serie di durissime stoccate alla collega Lorella Cuccarini, accusata di avere avuto un atteggiamento snob nei suoi confronti, tanto da non salutarla neppure ne corridoi della Rai. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la Ruta ha raccontato lo spiacevole episodio, parlando poi della discussa lettera contro Alberto Matano che la collega inviò questa estate. Lorella si è difesa sui social, ammettendo di non ricordare questi episodi e di avere problemi di vista che avrebbero potuto essere la causa di questa incomprensione con la Ruta. Nel salotto di Live-Non è la d’Urso l’ex gieffina è stata interrogata da Barbara d’Urso che ha voluto approfondire la questione, mostrando a Maria Teresa la replica di Lorella.

“Quando ha fatto lo spettacolo, siamo andate in camerino per salutarla. Però l’ho incrociata negli ultimi tre anni due volte nel corridoio e lei proprio non mi ha salutata. Ci siamo incontrate anche all’autogrill e lei mi ha salutato come se fossi una che vuole un autografo […] Può succedere se non vedi bene, non mi avrà riconosciuto”, ha ammesso la Ruta, mascherando l’ennesima stoccata con il suo radioso sorriso.

Alla d’Urso non è sfuggita la nuova accusa e ha fatto notare alla sua ospite la sua tendenza a lanciare il sasso e nascondere la mano. Il dibattito si concluderà con un faccia a faccia o la Cuccarini passerà sopra le parole di Maria Teresa? Nel frattempo, in studio, Rosalinda Cannavò ha confessato di aver contattato l'ex Giuliano Condorelli.