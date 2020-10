Live-Non è la d'Urso, "Lo ha circuito con il Satanismo": Fabrizio Corona furioso, Barbara d'Urso chiude il collegamento

Gossip TV

In collegamento con Live-Non è la d'Urso, Fabrizio Corona muove accuse pesantissime a Nina Moric e Barbara d'Urso chiude in fretta e furia.

Fabrizio Corona ha raccontato la sua verità sull’audio shock pubblicato da Nina Moric su Instagram. In collegamento con Live-Non è la d’Urso, l’ex re dei paparazzi ha svelato retroscena assurdi arrivando a perdere la calma, al punto che Barbara d’Urso ha preferito chiudere improvvisamente l’intervista. Fabrizio, ancora furioso, ha continuato a sparare a zero sull'ex moglie tramite una diretta Instagram.

Live-Non è la d'Urso, Fabrizio Corona furioso con Nina Moric

Cosa succede tra Fabrizio Corona e Nina Moric? L’ex re dei paparazzi è stato accusato dalla modella croata di sfruttare l’immagine del figlio Carlos Maria e di costringerlo a soggiornare con lui, dietro minaccia. Dopo la pubblicazione dell’audio shock della telefonata con Corona, Nina ha festeggiato il ritorno a casa del figlio dovuto alla sentenza che allunga di 9 mesi la pena da scontare di Fabrizio. Nel frattempo, lui si presenta in collegamento a Live-Non è la d’Urso dove racconta, sotto lo sguardo attonito di Barbara d’Urso, tutta la verità sull’audio e su Carlos, premettendo di essere stato costretto ad intervenire pubblicamente su un argomento che avrebbe preferito risolvere in privato.

Alla luce di quello che ha fatto quella psicopatica da manicomio, quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare la mia parte di questa storia - Fabrizio ha raccontato di essersi preso cura di Carlos Maria, mentre la moglie spariva e riappariva nelle loro vite, passando da un amore all’altro - A settembre ha ritrovato la luce con questo tizio. Un ragazzino di 22 anni tossico. Lei è due mesi che sta chiusa in casa con questo, in un’abitazione dove ha lo sfratto da 2 anni. Carlos a fine settembre era da lei, poi è tornato qui in una condizione che nemmeno ve lo racconto. Che audio poteva lasciare a quella donna? Lei è malata, lui delirava e lei l’ha registrato, ma che madre è? […] Mio figlio sempre in quel periodo che stava male, a dicembre incontra uno strano tipo di nome Michelangelo, è un guerriero della luce, ha scritto a Carlos – che era minorenne – un messaggio. Questo è il messaggio: ‘Ricordati che sei un essere supremo incarnato in un corpo fisico. Prima di incarnarci accettiamo la regola che nel momento in cui nasciamo ci dimentichiamo di cosa eravamo prima, pura energia splendente degli esseri supremi. Pochi eletti si ricordano quello che erano prima dell’incarnazione.’ Questo è satanismo, satanismo, questo lo ha circuito. Io ho minacciato questo Michelangelo al telefono.

Barbara d'Urso costretta a chiudere il collegamento con Fabrizio Corona a Live-Non è la d'Urso

Il racconto shock di Corona continua e si accendono i toni, mentre la d’Urso ha testimoniato un grande amore tra l’ex paparazzo e il figlio, visto con i suoi occhi: “Michelangelo lo ha richiamato (Carlos ndr) e lui era sconvolto. Poi poco dopo lo chiama Nina e lui mi chiede se poteva andare un po’ dalla madre. Io dico a mio figlio ‘no, adesso no, è sera e potrai andare dalla mamma quando sarai mentalmente più lucido e stabile’. Cosa succede, che pochi minuti dopo Nina posta quell’audio strumentalizzato un momento di delirio totale”.

I toni si sono accesi sempre di più, Fabrizio era furioso e Barbara si è vista costretta a chiudere il collegamento, dopo lo stacco della pubblicità, e l’ospite non prende bene la decisione tanto che, conclusa l’ospitata, ha sbottato su Instagram raccontando ulteriori retroscena. “Si era alcolizzata e drogata la sera prima e lui l’ha trovata sdraiata sul pavimento. Tu trovi una madre sdraiata sul pavimento. Lei è 10 anni che non paga la scuola, non sa nemmeno dove studia il figlio”, queste le pesanti accuse di Corona. Nel frattempo, poche ore fa, la Moric ha dichiarato di essere stata costretta a chiamare il 112 dopo che Carlos si è presentato a casa di suo padre, positivo al Covid.

