Nel salotto di Live-Non è la d'Urso, Lele Mora spiazza Barbara d'Urso con una rivelazione sull'omosessualità di Massimiliano Morra e uno scoop sul passato del gieffino.

Dopo le rivelazioni, poi negate, di Adua Del Vesco sull'omosessualità di Massimiliano Morra, arrivano altre indiscrezioni assurde sull'attore. A lanciare la bomba è Lele Mora che, nel salotto di Live-Non è la d'Urso, rivela uno scoop sul passato dell'attore del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Lele Mora lancia un'indiscrezione su Massimiliano Morra

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno dato via ad una valanga di gossip, indiscrezioni e scoop bomba dopo le rivelazione al Grande Fratello Vip. Storie inventate ad hoc per il pubblico, omosessualità celate per anni sotto consiglio di manager e produttori, intrecci pericolosi che sono frutto di mere trovate pubblicitarie.

Il vaso di Pandora è stato scoperchiato e a Live-Non è la d’Urso si cerca di far luce sull’intricata questione. Tra gli ospiti del salotto di Barbara d’Urso, c’era anche Lele Mora che ha parlato della presunta omosessualità di Morra. Pochi giorni fa, infatti, la Del Vesco si è lasciata andare ad alcune confidenze nella Casa del GF VIP, rivelando che il suo finto ex fidanzato sarebbe gay.

Massimiliano ha negato fermamente la versione dei fatti raccontata da Adua, che ha chiesto scusa pubblicamente e ha negato la validità della sua confessione. La questione, tuttavia, ha suscitato la curiosità del pubblico e Mora ha lanciato una bomba inaspettata sul gieffino, risalando alla d’Urso:

Morra ha avuto una storia bella lunga, ma non dirò mai il nome. È una persona molto conosciuta. È stato fidanzato con un uomo importante che gli ha promesso, di fare prima o poi, il Grande Fratello. Ci è arrivato. Che sia stato d’amore o di interesse… Non lo so… Massimiliano Morra non è gay. Ci sono tanti non gay ma si concedono alle delizie di qualche produttore. Sono certissimo di quello che ti dico. Te lo confermo.

Lele Mora e Eva Grimaldi sono stati insieme: Barbara d'Urso sotto shock

Barbara e gli ospiti di Live sono rimasti sotto shock per la rivelazione, alla quale è seguita un’altra bomba. Nello studio, infatti, è stata ospite anche Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, per raccontare come la loro storia è stata tenuta nascosta per non ledere all’immagine dell’attrice. Lele Mora ha lanciato un’indiscrezione anche sulla Grimaldi, rivelando:

Eva Grimaldi ha avuto una storia finta con Gabriel Garko, ma una storia vera con me. Per circa un annetto. Abbiamo fatto sesso tante volte. Io ero un frutto proibito, moltissime volevano stare con me.

Nel frattempo, nella casa del Grande Fratello Vip, mentre Adua sembra essersi integrata nel gruppo, Morra fa fatica e viene nominato ‘comodino’ a causa della sua mancata partecipazione alle dinamiche del gioco.

