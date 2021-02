Live-Non è la d'Urso, la verità di Walter Zenga dopo l'incontro al Gf Vip con il figlio Andrea (VIDEO)

Gossip TV

Walter racconta a Live-Non è la d'Urso tutte le emozioni vissute al Grande Fratello Vip con il figlio Andrea.

Ieri, domenica 31 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la d'Urso. Tra gli ospiti in studio anche Walter Zenga, che dopo l'incontro al Grande Fratello Vip con Andrea, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità non nascondendo di avere poco gradito alcune esternazioni fatte sul suo conto nella Casa di Cinecittà.

Walter Zenga a Live-Non è la d'Urso racconta l'incontro al Gf Vip con Andrea Zenga

L'incontro al Grande Fratello Vip tra Walter Zenga e il figlio Andrea ha toccato tutti i telespettatori di Canale 5. Ospite nel salotto televisivo di Barbara D'Urso, l'allenatore ha cercato di spiegare le proprie difficoltà nel mantenere i rapporti con i figli, Andrea e Nicolò. Non solo. Zenga ha colto l'occasione anche per replicare alle dure affermazioni fatte sul suo conto da Alda D’Eusanio: "Io sono un padre e nessuno si deve permettere di parlare di me e dire che non faccio il padre, sono cose volgari e queste persone quando usciranno avranno la responsabilità di ciò che hanno detto. Sfido chiunque a sentirsi dire robe del genere da persone che non ho mai visto visto. Nella casa hanno detto delle cose pesantissime. Io ho 60 anni so cosa vuol dire fare il padre e fare il genitore".

"Non sono arrabbiato, un po’ deluso sì. Caratterialmente Andrea mi assomiglia di più. Nicolò non ha raccontato la verità però, ed è facilmente dimostrabile da una cosa: quando dice che ci vedevamo una volta all’anno. Lui è vicepresidente di un’azienda, e viaggiava moltissimo prima del Covid, è anche venuto a Dubai ed è stato anche ospite con la mia fidanzata. Io faccio l’allenatore di calcio, non faccio l’influencer. Quando sono in trasferta all’estero, lavoro. [...] Vivendo tanto all’estero assolutamente non c’è stata una continuità, un genitore si chiede sempre però se è riuscito a creare un rapporto positivo e corretto con i propri figli. Quando ho incontrato Andrea nella Casa del GF, gli ho elencato le squadre che ho allenato in Italia e non l’ho fatto per elencare il mio curriculum, ma per far capire che tipo di lavoro faccio e gli spostamenti che ho fatto nel corso degli anni. Può darsi che delle volte abbia commesso questo errore, però la mia domanda è: come mai questi problemi non sono saltati fuori prima?" ha aggiunto Zenga parlando dell'incontro al Gf Vip con Andrea e del rapporto quasi inesistente con i figli nati dall'amore con Roberta Termali.

Per quanto riguarda invece il libro scritto da Nicolò in cui si parla proprio del rapporto con il padre, Walter ha dichiarato: "Nicolò ha scritto determinate cose nel libro, ed è stato brutto davvero per me. La verità è sempre quella raccontata, il fatto che gli abbia detto di cambiare cognome deriva semplicemente da una battuta della sua ragazza, che mi ha fatto notare che Nicolò voleva cambiare il cognome con quello del compagno del della mia ex moglie. Io in quel caso gli ho detto ok, fallo!".

Ma non è finita qua perchè Walter, nel salotto di Live-Non è la d'Urso, si è confrontato con le 5 sfere. Tra gli sferati anche il giornalista Roberto Alessi che si è scagliato contro l'allenatore di calcio, che ha raccontato: "Quando ero piccolo mio padre e mia madre se ne sono andati. Durante una partita per delle qualificazioni mio fratello mi chiamò per farmi l’in bocca al lupo e per dirmi che nostro padre se ne stava andando. Io sono arrivato il prima possibile, la domenica, mio padre mi ha fatto i complimenti per la partita e la mattina dopo è morto. Erano 8 anni che non parlavamo. Queste cose non le sa nessuno. Quando sono in giro non sono in vacanza. I figli si portano sempre nel cuore, si può sbagliare, ma io non attaccherò mai i miei figli sui social. E’ vero ho bloccato Nicolò ma perché ha scritto un libro parlando di me".

