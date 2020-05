Live - Non è la d'Urso, Jessica Mazzoli furiosa con la madre di Morgan: Barbara d'Urso minaccia di chiudere l'intervista

Gossip TV

Barbara d'Urso è costretta a intervenire nella lite tra Jessica Mazzoli e la madre di Morgan: "La chiudo qua".

Nel salotto di Live - Non è la d’Urso, Jessica Mazzoli ha affrontato la madre di Morgan, nonché nonna di sua figlia Lara. La cantante non ha risparmiato aspre critiche alla donna, rea di aver chiamato la sua bambina “quella della Sardegna”, riferendosi alla nipote con fare dispregiativo. Jessica ha raccontato a Barbara d’Urso di aver contattato Morgan, per convincerlo ad avere dei rapporti con Lara, ottenendo poco successo.

Live - Non è la d'Urso, Barbara d'Urso costretta a calmare Jessica Mazzoli: "Una signora di una certa età"

Secondo la Mazzoli, inoltre, nell’ultimo periodo che è coinciso con la quarantena e con il fatto di essere diventato padre per la terza volta, della piccola Maria Eco, Morgan si sarebbe allontanato ulteriormente. “Marco continua a dire che io l’ho abbandonato. Io non l’ho abbandonato, ho lasciato stare la situazione per motivi ovvi. Nonostante ciò lui ha sempre continuato a cercarmi, anche la scorsa estate quando avevo iniziato la mia prima relazione dopo sei anni e mezzo, con Biagio D’Anelli. E Morgan continuava a mandarmi messaggi chiedendomi di vederci, mi chiedeva di andare ai suoi concerto”, ha raccontato Jessica.

L’ex gieffina ha rivelato: “Io mi sono trasferita a Milano per accorciare la distanza con il padre di mia figlia, ma nonostante ciò lui non l’ha mai voluta vedere. Ha voluto vedermi da sola. Sono andata a trovarlo tre volte a Milano da sola per riconciliarmi con lui. Non è stato così, lui è riuscito a rovinare ancora qualcosa della mia vita”. La madre di Morgan ha replicato alle parole della sarda: “Non conosco niente di tutte queste vicende […] Sono venuta qui solo per sapere quando Lara potrà venire a trovare la nonna, visto che io faccio fatica a muovermi”.

Le dichiarazioni della donna hanno fatto infuriare Jessica, che ha sbottato: “Io ti ho chiamato dopo lo sfratto e tu non ti sei più fatta sentire. Tu mi ha sempre accusata. In due interviste hai chiamato le altre tue nipoti per nome e mia figlia l’hai chiamata “quella della Sardegna”. Dovresti vergognarti, una bambina di 7 anni”. La madre di Morgan è scoppiata in lacrime, cercando di spiegare alla Mazzoli cosa fosse successo, ma lei ha continuato a difendersi e a usare toni accesi. Vista la delicata situazione, la d’Urso è stata costretta ad intervenire, minacciando Jessica di chiudere l’intervista. “Se continui a essere aggressiva io la chiudo qua. C’è una signora di una certa età, io capisco la tua rabbia, ma parla con dolcezza e con calma”, ha chiesto Barbara alla sua ospite.