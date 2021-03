Live-Non è la d'Urso, Giulia Salemi rifiuta l'incontro con Abraham Garcia che sbotta: "Ha paura che io dica qualcosa"

Gossip TV

Giulia decide di evitare il confronto a Live-Non è la d'Urso con Abraham per rispetto nei confronti di Pierpaolo.

Dopo aver affrontato le cinque agguerritissime sfere di Live-Non è la d'Urso, Giulia Salemi ha preferito evitare il tanto atteso faccia a faccia in studio con il suo ex Abraham Garcia. Il motivo? Non deludere o danneggiare l'immagine di Pierpaolo Pretelli, che è ancora recluso nella Casa del Grande Fratello Vip.

La verità di Abraham Garcia sulla storia con Giulia Salemi a Live-Non è la d'Urso

A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera su Canale 5, Giulia è stata ospite dell'ultima puntata di Live-Non è la d'Urso. La bella influencer, dopo aver affrontato le cinque sfere, avrebbe dovuto incontrare il suo ex Abraham. Incontro che in realtà non è mai avvenuto per volere di lei: "Non ho assolutamente paura di vederlo. Anzi, ho dei bellissimi ricordi di lui: è una delle poche persone con le quali sono rimasta in buona. Però, Pierpaolo è nella Casa e non penso sia una cosa corretta nei suoi confronti".

La Salemi ha poi continuato spiegando di non avere nulla contro Garcia: "Abbiamo avuto un piccolo flirt, poi a causa della distanza non è durata. Voglio dirgli che gli voglio bene, che ho dei bellissimi ricordi di lui. Grazie per le tue belle parole, siamo amici, io sono felicemente innamorata e auguro l'amore anche a te. Non ho nulla contro di te, Abraham, anzi".

Leggi anche Tutti contro Giulia Salemi a Live-Non è la d'Urso

La scelta di Giulia, però, non è per niente piaciuta ad Abraham che, arrivato in studio, ha dichiarato: "Sinceramente sono colpito. Sono venuto da un altro Paese, per difendere una persona che mi è rimasta nel cuore, a cui tengo tantissimo. Senza altre intenzioni, volevo solo aiutarla e basta. [...] Se non c'è niente da nascondere perché non mi vuole vedere? I problemi se li crea lei in testa, non c'è nessun problema. Magari ha paura che dica qualcosa che forse voi non dovreste sapere. Tranquilla, Giulia, io non dirò nulla di quello che è successo tra di noi".

E se la Salemi ha definito la loro storia come un semplice "flirt", Garcia ha dato una versione dei fatti diversa: "Penso che fosse di più di un semplice flirt. Non è stata una storiella così. Nel 2016 ho parlato con il mio capo perché potesse venire nel mio reality show perché diventasse famosa in Spagna. Avevamo una relazione fantastica. Non faccio queste cose per chiunque. Tra noi è finita poco prima che lei entrasse nel suo primo GF Vip. Chiedo a Pierpaolo di prendersi cura di lei".

Scopri le ultime news su Live-Non è la d'Urso.