Live-Non è la d'Urso, Giulia Salemi e Francesco Monte hanno mentito? La rivelazione di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, intervistato a Live-Non è la d'Urso, parla delle storie d'amore create a tavolino e fa una rivelazione su Giulia Salemi e Francesco Monte.

Nella Puntata di Live-Non è la d’Urso, in onda domenica 11 ottobre 2020, si è parlato a lungo delle relazioni create a tavolino nel mondo dello spettacolo dopo le rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip. Intervistato, Fabrizio Corona fa luce sul presunto inganno di una coppia inaspettata: gli ormai ex fidanzati Giulia Salemi e Francesco Monte.

Live-Non è la d'Urso, Fabrizio Corona su Monte e Salemi: "Illusione"

Gli scoop rivelati da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello Vip hanno dato via ad un caso mediatico. Nel giro di poche settimane, infatti, abbiamo assistito al Coming Out di Gabriel Garko, alle confessioni di Eva Grimaldi sul suo rapporto con l’ex fidanzato e alla rivelazione che anche Morra e Adua hanno mentito sulla loro storia d’amore.

Mentre Lele Mora lancia una bomba sull’omosessualità di Massimiliano, nello studio di Live-Non è la d’Urso, Fabrizio Corona parla dei meccanismi che portano alle trovate pubblicitarie e alle finte coppie del mondo dello spettacolo. Intervistato da una giornalista di Barbara d’Urso, l’ex re dei paparazzi ha dichiarato:

Quel modo di fare gossip che faceva parte della storia dell’editoria italiana fino al 2005/2006 è morto. Quei personaggi storici che si cambiavano il nome e recitavano una parte d’accordo, e sottolineo d’accordo, non esistono più. Adua del Vesco e Massimiliano Morra? Adua viene inventata da Gabriel Garko. Se non fosse andata con lui, non avrebbe avuto senso la storia con Morra perché non erano due personaggi, sono due esseri inutili creati da un sistema e devono baciati i piedi a chi ha organizzato tutto… non puoi dare la colpa a loro, perché la scelta è stata tua. Oggi se devi fare una relazione finta lo fai con i social. Credo che ci siano dei personaggi che pensano di fare figli in base al successo che otterranno sui social, con i like che li faranno guadagnare. Tu regali un sogno mostrando una realtà a cui la gente si affeziona anche se non esiste.

Giulia Salemi e Francesco Monte sotto accusa a Live-Non è la d'Urso

Corona ha poi lanciato un’accusa pesante a Giulia Salemi e Francesco Monte. I due ex gieffini si sono lasciati tra le polemiche, e l'influencer italo-persiana si è mostrata in lacrime per il dolore, mentre ora Fabrizio insinua che tra loro non ci sia stato amore: "Quello tra Giulia Salemi e Francesco Monte non era amore ma danno l’illusione di amore. Un concetto che a qualcuno che ha la vita piatta e insensata regala un sogno. Purtroppo c’è tanta gente ignorante. L’80% delle persone vuole l’illusione e non ha l’intelligenza per capire".

Corona non nasconde di essere ricorso in prima persona ai finti flirt per accrescere la sua notorietà, come nel caso della sua breve relazione con Asia Argento, e dunque sembra certo che anche in questo caso di tratti dell’ennesima ‘favola di cartone’.

