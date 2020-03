Live- Non è la d'Urso, Fernanda Lessa esorcizzava Antonella Elia al Grande Fratello Vip? Ecco la verità (video)

Gossip TV

Ospite nel salotto di Barbara d'Urso, Fernanda Lessa ha chiarito la natura delle sue preghiere molto singolari...

Ieri, domenica 29 marzo 2020, Fernanda Lessa e suo marito Luca Zocchi sono stati ospiti a Live - Non è la d’Urso. Qui, la coppia si è confrontata con Pietro Delle Piane, il discusso fidanzato di Antonella Elia.

Il percorso di Fernanda nella casa del Grande Fratello Vip è stato caratterizzato dalla rivalità con Antonella. Le due si sono odiate sin dal primo momento e l’astio, covato per settimane e settimane, è esploso in uno scontro fisico che ha gelato gli spettatori. Dopo aver perso al televoto, la Lessa ha lasciato la casa di Cinecittà, potendo finalmente riabbracciare il marito Luca, il suo più grande sostenitore.

Live - Non è la d'Urso, Pietro Delle Piane provoca Fernanda Lessa e Luca Zocchi: la replica super hippie

Ospiti nel salotto di Barbara d’Urso, la coppia si è scontrata con il fidanzato della Elia. Interrogato dalla padrona di casa in merito al burrascoso rapporto tra Antonella e Fernanda, Pietro ha dichiarato: “Fernanda ha provocato Antonella con il segno della croce. La storia dei biscotti, invece, ha invaso la sua privacy e ha aizzato la sua reazione fisica”. Fernanda ha replicato prontamente: “ Lei aveva preso la maschera per dormire, che lei aveva in mano e mi ha tirato per il braccio, tanto che ho ancora i lividi. Per quel motivo, essendo arrivata oltre il mio limite, le ho detto ‘Vieni, vieni!’. Io stavo tirando la mia mascherina, che lei ha rotto e mi ha stretto anche il seno. Io con questo signore preferirei non parlare, mi è bastato avere a che fare con la sua signora. Ti auguro il meglio ma preferirei non parlarti”.

Delle Piane non ha mollato la preda e ha continuato: “Tuo marito su Instagram ha scritto una cosa molto grave e irresponsabile: “Fossi stato in te gli avrei tirato una testata”. Se tuo marito è un uomo e non un omuncolo mi può telefonare e ne parliamo”. Barbara, allora, chiede a Luca di entrare in studio. L’uomo è sereno e replica pacatamente alle accuse di Pietro. “Fondamentalmente mi ero messa al posto suo - spiega Zocchi - dopo aver subito attacchi fisici per la seconda volta, nonostante sia stata infranta una regola. Mi è sembrato strano che non abbia reagito dato che è molto caliente”.

La d’Urso chiede a Fernanda spiegazioni sui riti particolari, che hanno fatto tanto discutere nelle scorse settimane: “Io ti ho molto difesa contro chi ti accusava di fare riti. Ma perché ogni volta che vedevi Antonella facevi le preghiere?”

Fernanda ha dichiarato: “Dice la Bibbia che io posso pregare quando c’è bisogno, allora perché non potevo farlo!”

La bella modella ha spiegato di non aver pregato per provocare Antonella, mentre Pietro si scaglia nuovamente contro la coppia che risponde con il gesto di un cuore.