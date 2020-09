Gossip TV

A Live-Non è la d'Urso, Fabrizio Corona fa delle avances a Barbara d'Urso, che spegne ogni possibilità di flirt con l'ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona non ha peli sulla lingua e tenta di approcciare, in diretta, Barbara d’Urso durante la sua ospitata a Live-Non è la d’Urso. La padrona di casa, divertita dalle avances dell’ex re dei paparazzi, lo liquida con una replica epica che ha fatto esultare il popolo del web.

La nuova edizione Live-Non è la d’Urso ha debuttato su Canale 5 con una Prima puntata ricca di colpi di scena. Tra gli ospiti più interessanti della serata c’è stato, senza dubbio, Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, che al momento di trova ai domiciliari, si è collegato con lo studio di Barbara d’Urso, affrontando diversi capitoli della sua vita.

Recentemente, Fabrizio è stato accusato da Nina di usare il figlio Carlo Maria per soldi, mentre Corona ha raccontato di aver ‘usato’ le sue relazione per renderle il più possibile mediatiche, così da creare un business anche sulla sua vita amorosa. Nel corso del suo intervento, Corona è tornato a parlare del suo breve flirt con Asia Argento, ribadendo di non esserne mai stato realmente innamorato. Poi, l’attenzione dell’ospite è stata catturata dalla padrona di casa e Fabrizio ha iniziato a fare avances piuttosto spinte alla d’Urso:

Voglio dire che è impossibile trovare una donna della tua età così bella. Mi sono sentito male quando ti ho vista, sei impressionante. Il video non ti rende giustizia. Barbara sei splendida, che sapere che hai 65 anni è incredibile. Quando ti ho visto ero meravigliato. Io sono single Barbara se vuoi sono disponibile. Potrei farti riscoprire il fuoco passionale che ti manca e che ci regala la vita. Asia Argento ha detto che ha visto le stelle con me sai?!

Barbara non è sembrata particolarmente colpita dall’ex paparazzo e ha replicato con ironia alle parole di Corona, dandogli un bel ‘palo’: "Grazie mille, ma di anni ne ho 63. E lascia stare il fuoco passionale, con te anche no! Sono single anche io ma diciamo che sei troppo impegnativo, volevi fare, fare la cosa mediatica pure con me? Detto questo anche ciao. Salutami assoreta".

Nessuna speranza per Fabrizio di poter entrare nel cuore dell'amatissima presentatrice partenopea, che è ancora single e sembra al momento poco interessata all'amore.

