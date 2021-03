Live-Non è la d'Urso, Dayane Mello affronta le sfere: "Rosalinda consumava le mie energie, il Gf Vip per me era un lavoro"

Gossip TV

Dayane affronta le sfere di Live-Non è la d'urso: l'attacco a Rosalinda e Franco Oppini.

Nel corso dell'ultima puntata di Live-Non è la d'Urso, Dayane Mello ha affrontato le cinque agguerritissime sfere. La modella brasiliana è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip e dopo essere uscita dalla Casa i riflettori sono rimasti accesi su di lei e sulla sua amicizia con Rosalinda Cannavò.

Dayane Mello attacca Rosalinda Cannavò e Francesco Oppini a Live-Non è la d'Urso

A distanza di alcune settimane dalla finale del Grande Fratello Vip, Dayane ha affrontato le cinque sfere di Live-Non è la d'Urso. Tra gli sferati anche alcuni suoi ex compagni di gioco. "Sono stata me stessa in questo percorso che ho fatto al Grande Fratello Vip. Questo programma ci ha messo in gioco, ed è difficile prendere in mano le proprie sensazioni e gestire in un modo normale tutto, perché si è sempre in gioco e ognuno ha le sue strategie" ha dichiarato la modella parlando del suo percorso nel reality show di Alfonso Signorini.

Incalzata dalle domande in studio, la Mello è tornata a parlare del rapporto nato al Gf Vip con Francesco Oppini e della battuta infelice fatta dal padre Franco: "Ho avuto una bella chimica con Francesco, eravamo super amici e ci siamo divertiti. Per delle cose che ha fatto o detto nei confronti delle donne mi hanno fatto cambiare idea, mi è dispiaciuto di più per questo. Non ci siamo mai provati, nel senso che nessuno dei due ci ha provato con l'altro. Lui ci sa fare, me lo ha fatto credere? No, è molto innamorato di Cristina ma è un giocherellone, avrà giocato anche con altre donne, chi lo sa! Per la battuta di Franco non so se ridere o essere triste al commento del padre di Francesco. La figura di merda l'ha fatta lui non io".

Impossibile non parlare dell'amicizia con Rosalinda. Un rapporto che, stando alle parole di Dayane, sembrano voler entrambe riprendere: "Ci siamo prese al primo sguardo, l'ho scelta nel momento in cui ho visto che era una brava ragazza. Le ho fatto capire che era lavoro, non la vita reale. In cinque mesi e mezzo lei ha avuto troppi alti e bassi, e io ero troppo sotto nel gioco. Non era stimolante stare insieme a lei. Dopo un po' consumava la mia energia. Mi sono così aggrappata a nuove energie. Lei non mi ha mai fatto mai capire cosa volesse. Per me il GF VIP era un lavoro, e avevo un obiettivo. Volevo anche dimostrare chi sono. Adesso ci sentiamo su Whatsapp, siamo amiche. Quando passerà questo brutto momento, che tutti stiamo vivendo, ci incontreremo. Ma adesso non è il momento".

