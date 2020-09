Live-Non è la d'Urso, Asia Argento riceve un videomessaggio da Fabrizio Corona: la proposta hot fa discutere (ViDEO)

Gossip TV

Ospite del salotto di Live-Non è la d'Urso, Asia Argento riceve un video messaggio piccante dall'ex Fabrizio Corona e sembra molto colpita dal gesto.

Il salotto di Live-Non è la d’Urso si è acceso di passione dopo il videomessaggio che Fabrizio Corona ha inviato ad Asia Argento, ospite di Barbara d’Urso in occasione del suo 45esimo compleanno con la figlia Anna Lou.

Live-Non è la d'Urso, il messaggio piccante di Fabrizio Corona per Asia Argento

La nuova stagione di Live-Non è la d’Urso ha debuttato su Canale 5, raccogliendo un ottimo risultato in termini di share. Nel salotto di Barbara d’Urso è approdata Asia Argento, in occasione dei festeggiamenti del suo 45esimo compleanno, insieme alla figlia Anna Lou, nata dalla relazione con Morgan, che ha fatto la sua prima apparizione televisiva.

Barbara ha chiesto ad Asia di commentare le parole di Fabrizio Corona, che ha definito la loro relazione come un ‘usarsi’ a vicenda, confessando che l’attrice era molto presa da lui. L’Argento ha smentito la versione di Corona, affermando di non essere mai stata innamorata dell’ex re dei paparazzi né tantomeno di aver avuto con lui una relazione seria. Improvvisamente, la d’Urso annuncia che per Asia c’è un videomessaggio da parte di Corona, con un messaggio hot che non si cura di celare:

So che oggi è il tuo 45esimo compleanno, ti faccio tanti auguri. […] Non abbiamo avuto una storia, questo è vero. Abbiamo avuto un momento passionale, questo è altrettanto vero. Siamo due fuori di testa. […] Riconosco in te un valore speciale e spero che tu nonostante le difficoltà che la vita ti ha portato ad avere, le possa superare e possa condividere con tua figlia le gioie di questi anni che arriveranno mantenendo quel pizzico di follia e di sensualità che ti appartiene. Se un giorno ci dovessimo rincontrare, sono sicuro che finirebbe come quel pomeriggio a casa tua dove nulla era organizzato e niente era preparato, ma ci sarà qualcosa che non ci fermerà e ovviamente tornerò a farti vedere le stelle.

Asia è stata molto toccata dal messaggio di Fabrizio ma ha dichiarato di non avere alcun interesse per l'ex di Nina Moric, che non è neppure il suo tipo.