Live-Non è la d'Urso, Ariadna Romero rompe il silenzio sull'ex Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci (VIDEO)

Ariadna commenta il percorso del suo ex Pierpaolo al Grande Fratello Vip.

Prima di abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha deciso di passare alcune ore insieme a Pierpaolo Pretelli per rivivere alcune tappe importanti del loro percorso nella Casa. A commentare il rapporto speciale tra i due è arrivata Ariadna Romero che, ospite a Live-Non è la d'Urso, ha parlato del comportamento assunto dalla showgirl calabrese nei confronti del suo ex compagno.

Ariadna Romero vuota il sacco su Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, le parole a Live-Non è la d'Urso

Ieri, domenica 6 dicembre 2020, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la d’Urso. Tra gli ospiti della serata anche Ariadna Romero. La bellissima attrice è l’ex compagna del gieffino Pierpaolo, con cui ha dato alla luce il piccolo Leonardo. "Non ho mai parlato perché mi sento anche un po’ fuori luogo in questa situazione. È stata una storia bellissima, io e Pierpaolo ci siamo amati alla follia, ma ormai è finita da quasi tre anni e ci vogliamo un gran bene. Adesso i rapporti sono sereni e se vedo felice lui, sono felice per lui" ha confessato la modella.

Interpellata da Barbara D'Urso, Ariadna ha parlato dell’avventura di Pierpaolo al Grande Fratello Vip, caratterizzata dal rapporto speciale nato con Elisabetta: "Ho oltrepassato la fase in cui vederlo con un’altra donna mi faceva male. Ricordo ad esempio quando ha fatto Uomini e Donne e a un certo punto io volevo morire, volevo sprofondare. In Elisabetta vedo una donna e vedo una mamma. Adesso la mia premura da mamma è pensare che la donna che sarà di fianco a Pierpaolo, con cui magari andranno anche a fare un weekend con mio figlio, quindi è nelle mani di chi è mio figlio. […] Per come l’ho visto io, all’inizio era molto preso, come non lo avevo mai visto finora".

La Romero ha poi continuato rivelando di aver fatto il tifo per la Gregoraci e il suo ex Pretelli. Non solo. Ariadna ha anche dichiarato di stimare e capire profondamente l'ex di Flavio Briatore: "Ho sognato un po’ con loro e mi sono appassionata anch’io, ho fatto il tifo per loro. Nell’ultima puntata l’ho visto un po’ staccato. Non so… Elisabetta? Io lei la difendo a spada tratta, perché la capisco. Lei ha un figlio fuori e il fatto che abbia frenato vuol dire che rispetta le situazioni, che ha la maturità per dare priorità alle cose. Però non vuol dire che non prova delle cose. È comunque una donna".

