Live-Non è la d'Urso, Ariadna Romero dopo l'incontro con Pierpaolo Pretelli al Gf Vip: "La verità è che non abbiamo mai..."

Ariadna torna a parlare di Pierpaolo Pretelli a Live-Non è la d'Urso dopo l'incontro al Grande Fratello Vip.

Ieri, domenica 21 dicembre 2020, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la d'Urso. Tra gli ospiti della serata anche Ariadna Romero che è tornata a parlare del suo ex Pierpaolo Pretelli dopo l'emozionante incontro avvenuto fuori la Casa del Grande Fratello Vip.

La verità di Ariadna Romero sul rapporto con Pierpaolo Pretelli a Live-Non è la d'Urso

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Pierpaolo ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla madre di suo figlio Leonardo, Ariadna. Un incontro davvero emozionante che ha fatto sognare i tantissimi fan del reality show di Alfonso Signorini e mandato in totale confusione lo stesso Pierpaolo, che ha confessato ai suoi amici tutte le emozioni provate nel rivedere la sua ex compagna.

Ospite nel salotto televisivo di Live-Non è la d'Urso, la Romero è tornata a parlare di Petrelli e delle dichiarazioni rilasciate nella Casa dopo il loro incontro al Gf Vip. "Ariadna, ma secondo te Pierpaolo è ancora innamorato di te?" ha domandato Barbara D’Urso alla bellissima modella e attrice, che ha prontamente risposto: "No, Barbara, secondo me è tanto confuso. Comunque io sono un pilastro nella sua vita. Io non sono la sua ex, sono la mamma di suo figlio, come lui è il papà di mio figlio e questo legame è così forte…".

"I reality ti lasciano in una condizione di fragilità, questo è poco ma sicuro. Io ho fatto l’Isola e ricordo che ho avuto anche io questi momenti di ripensamenti, ho iniziato a darmi delle colpe" ha aggiunto Ariadna parlando della fine della sua relazione con Pierpaolo "Lui ha un po’ di sensi di colpa. […] Sicuramente questi demoni sono venuti fuori adesso a lui, a me durante l’Isola, perché ci sono state tante cose non risolte e non dette. [...] Non abbiamo mai chiarito il perché, il perché è finita. Lui ha detto che dopo di me non ha avuto nessuna storia. Non ce l’ho avuta nemmeno io, dopo di lui ho avuto un mezzo flirt quando stavo all’Isola e poi basta".

