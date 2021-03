Live-Non è la d'Urso, Antonella Elia su Samantha De Grenet: "Sono scesa al suo livello, lei è furbissima" (VIDEO)

Gossip TV

Antonella torna a parlare a Live-Non è la d'Urso dello scontro avuto al Gf Vip con Samantha.

Antonella Elia è stata una dei personaggi più discussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Live-Non è la d'Urso, la showgirl ha parlato della sua recente esperienza come opinionista al realiy show di Alfonso Signorini e dell'acceso scontro avuto in diretta con Samantha De Grenet.

Antonella Elia contro Samantha De Grenet a Live-Non è la d'Urso

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Tommaso Zorzi. Tra gli opinionisti del popolare reality show di Canale 5 c'è stata anche Antonella che, con i suoi commenti pungenti, si è resa spesso protagonista di accesi battibecchi con le donne della Casa. Ospite nel salotto televisivo di Barbara D'Urso, la showgirl ha spiegato: "Io non mi accanisco con le donne. Ci sono state delle donne come Giulia Salemi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, che ho amato nella casa del Gf. Le altre mi stanno antipatiche, confermo con tutta me stessa e non rinnego nulla".

Interpellata dalla conduttrice di Live-Non è la d'Urso, la Elia è tornata a parlare dello scontro avvenuto in diretta al Gf Vip con la De Grenet: "Ogni volta che la vedo trasecolo dall'antipatia. Mi sono controllata, potrei fare anche peggio. Per me è una str***a, è come un gatto attaccato agli zebedei. Sai che sono il tipo che parla in faccia, ma lei non vuole incontrarmi, ed è meglio così. Io mi sono abbassata al suo livello, ero stata chiamata a fare l'opinionista e lei per prima mi ha dato dell'imbecille, io poi ho reagito a mio modo. Sono una cafona? Ma io non mi ritengo una cafona, era un bisticcio cretino tra donne".

"Io sono indifendibile e ok, ma tanto non lavorerò più" ha aggiunto Antonella "Forse non sono adatta, ma il mio lavoro era esprimere la mia opinione e così ho fatto. Lei è entrata nella casa attaccando Stefania Orlando, poi ha fatto l'amicona. È furbissima. Ha fatto una performance teatrale di buon livello, forse qualcuno le darà un ruolo in qualche fiction".

