Live - Non è la d'Urso, Antonella Elia quasi sposa: il racconto del passato e la proposta di Pietro Delle Piane (video)

Ieri, domenica 19 aprile 2020, Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane sono stati ospiti del salotto di Live - Non è la d’Urso. La showgirl, dopo aver guadagnato il titolo di gieffina più discussa della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha stupito il pubblico con il toccante racconto della sua difficile infanzia.

Un racconto che la Elia ha deciso di approfondire con Barbara d’Urso. “Mi sentivo meno rispetto alle altre bambine, quando dovevo dire di non avere la mamma io sprofondavo nella vergogna. Perché era come se fosse colpa mia, era come essere sbagliata in un mondo di persone giuste. Io mi sentivo meno degli altri, non ricordo che gli altri mi facevano sentire così… Ho sempre vissuto con vergogna e quando c'è stato il funerale di mio padre, sono voluta andare a una festa e io ridevo come non fosse successo niente”.

Live - Non è la d'Urso, Pietro Delle Piane interrotto durante la proposta di matrimonio ad Antonella Elia

Antonella si accomoda in studio insieme a Pietro. La loro storia d’amore è stata molto discussa, dal momento che l’attore è stato pizzicato in compagnia della ex fidanzata Fiore Argento e che altri volti noti della televisione lo hanno accusato di tradimento. Sebbene durante il suo percorso nel reality show la soubrette abbia palesato tutti i suoi dubbi su Pietro, ieri Antonella è apparsa piuttosto sicura della sua relazione.

“Qualche dubbio mi è venuto sentendo queste donne quasi le credi, ma conoscendo Pietro so che dice la verità. Lo conosco a fondo e non posso credere cosa dicono queste donne”, queste le parole della Elia. Pietro, commosso dalle affermazioni della fidanzata, ha dichiarato: “Io non ho mai conosciuto una donna come te, che mi ha difeso sempre, che parla di me come l’uomo perfetto, sei una donna vera e l’hai dimostrato nella Casa del GF Vip, sempre te stessa dal primo all’ultimo istante…”

Ma la proposta di matrimonio viene bruscamente interrotta dagli opinionisti in studio e Delle Piane ammette, piuttosto infastidito: “La magia è passata avete interrotto la mia proposta. La farò la prossima volta”.

Cosa avrebbe risposto Antonella? L'ex gieffina avrebbe accettato la proposta nonstante i dubbi degli ultimi mesi?