Live-Non è la d’Urso, anticipazioni prima puntata: "Mark Caltagirone? Scopriremo chi è"

Barbara D'Urso anticipa le novità del primo appuntamento del talk show.

La prima puntata della nuova stagione di Live-Non è la d'Urso andrà in onda stasera, domenica 15 settembre 2019, su Canale 5. Per l'occasione, la conduttrice Barbara D'Urso ha deciso di ripartire dal famoso caso mediatico legato al finto matrimonio di Pamela Prati con l'inesistente imprenditore Mark Caltagirone.

Pamela Perricciolo ospite della prima puntata di Live-Non è la d'Urso

Il Pamela Prati gate si è preso solo una breve pausa estiva e tornerà a movimentare i salotti televisivi di Canale 5 già dalla prima puntata di Live-Non è la d'Urso. "La nostra è stata un’inchiesta giornalistica: non era più gossip ma cronaca, un caso italiano multimediatico. Ci torneremo su. Nella prima puntata avremo nuove testimonianza, forse scopriremo chi c’era dietro Caltagirone" ha dichiarato la conduttrice alle pagine del Corriere.

Tra gli ospiti della prima puntata di Live infatti ci sarà anche Pamela Perricciolo, una delle due ex agenti della Prati e protagonista indiscussa dello scandalo. A rivelarlo in esclusiva è proprio Donna Pamela ai microfoni di Comingsoon.it: "Sono stata invitata a 'Live - Non è la d’Urso' e ho accettato. [...] La storia fa share, abbiamo fatto il 30%".

La Perricciolo ha anche rivelato in esclusiva che sarà protagonista delle "cinque sfere", pronta a difendersi da tutte le accuse degli opinionisti presenti nel salotto televisivo della D'Urso. Ci saranno inoltre altri clamorosi colpi di scena riguardanti Eliana Michelazzo. Proprio sulla sua ormai ex socia, Donna Pamela ha dichiarato di non aver mai ricevuto denunce: "Non ho mai ricevuto denunce da Eliana, ha mentito. Nell'interrogatorio del 2014, ci sono gli atti in cui non solo viene chiarito che Danny Coppi, il cugino di Simone, non esiste, ma anche che era stato sequestrato l'atto del matrimonio di Eliana. Lei ne era al corrente dal 2014. Noi non siamo in galera perché non c'è alcun reato".

L'appuntamento è per stasera, domenica 15 settembre, in prima serata su Canale 5 con il primo appuntamento della nuova stagione di Live-Non è la d'Urso.