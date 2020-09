Live-Non è la d'Urso, Anticipazioni: il Cast della prima edizione del Grande Fratello ospite di Barbara d'Urso

Gossip TV

Le Anticipazioni rivelano che Barbara d'Urso potrebbe ospitare il cast della prima edizione del Grande Fratello, nel corso della prima puntata di Live-Non è la d'Urso.

Domenica 13 settembre 2020, torna su Canale 5 la nuova edizione di Live-Non è la d’Urso. Stando alle Anticipazioni, l’amato show di Barbara d’Urso inizia con il botto, ospitando in studio il Cast della prima edizione del Grande Fratello Vip, nell’anno del ventesimo anniversario del reality show che ha cambiato la televisione italiana.

Live-Non è la d'Urso: nella prima puntata, il cast della prima edizione del Grande Fratello

Live-Non è la d’Urso si prepara a tornare su Canale 5 con una nuova ed entusiasmante stagione. Barbara d’Urso ha annunciato il debutto dello show domenicale con uno spot fuori dal comune, postato sulla pagina Instagram ufficiale del programma. In occasione del ventesimo anniversario del Grande Fratello, che andò in onda per la primissima volta il 14 settembre 2000, la d’Urso ospiterà in studio l’indimenticabile Cast della prima edizione.

L’attesissima Reunion, annunciata da Davide Maggio, vedrà alcuni dei volti più noti del reality show come Cristina Plevani, Salvo Veneziano, Marina La Rosa, Roberta Beta e Sergio Volpini.

Barbara D’Urso ospiterà il cast pressoché al completo nell’attesa Reunion di un programma che l’ha vista protagonista in prima persona come conduttrice di cinque edizioni. Riunire i protagonisti del primo reality show, capace di tenere incollati al video nel gran finale oltre 16 milioni di italiani, è un’ottima mossa per la partenza di Live – Non è la D’Urso che va anche a colmare una “pecca” di Mediaset. Non sarebbe stato male, infatti, celebrare il ventennale con uno speciale dedicato. Magari stile doc - ha svelato Davide Maggio.

Il popolo del web si è scatenato dopo la notizia, e non vede l’ora di poter assistere a questa Reunion dall’animo trash in attesa che Barbara possa tornare con la nuova edizione del Gf, che si vocifera protrebbe realizzarsi già nel 2021.

