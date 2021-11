Lindsay Lohan si sposa: il tenero annuncio e l’anello di fidanzamento su Instagram

Gossip TV

Lindsay Lohan ha deciso di convolare a nozze con il compagno Bader Shammas. Lo ha rivelato lei stessa su Instragam, scrivendo parole dolcissime e sfoggiando uno stupendo anello.

Fiori d'arancio per Lindsay Lohan, che sembra davvero rivivere, in questo periodo, una nuova giovinezza, anche se l'attrice non è poi così in là con gli anni ma ha avuto un'esistenza piuttosto travagliata. La notizia arriva dalla stessa Mean Girl, che l'ha diffusa tramite il suo account Instagram, condividendo con il mondo intero la sua immensa felicità. Al contrario di quanto succedeva in passato, però, Lindsay è lontana ormai dai riflettori e soprattutto dal gossip. D'altronde la sua dolce metà non appartiene al mondo dell'intrattenimento ma a quello della finanza.

Il romantico post di Lindsay Lohan

Nel post Lindsay Lohan è al settimo cielo e appare con il compagno Bader Shammas in tutte e quattro le fotografie condivise, sfoggiando uno splendido anello di fidanzamento. I due piccioncini solo deliziosi e si guardano sognanti. Sono in tenuta informale e Lindsay è senza trucco, il che ci piace molto. Sul post si leggono le parole: "Il mio amore. La mia vita. La mia famiglia. Il mio futuro". Quel "futuro" significa chiaramente matrimonio. Sembra che la Lohan e Bader Shammas stiano insieme da due anni, e ciò spiegherebbe il gesto nell'ultimo scatto, che però potrebbe anche significare "vittoria". In ogni modo... congratulazioni!