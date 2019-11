Lilli Gruber e Giorgia Meloni, scontro a Otto e Mezzo: "Le faccio togliere l’audio"

Gossip TV

Martedì 12 novembre 2019, ad Otto e Mezzo, è andato in onda il nuovo scontro tra la giornalista Lilli Gruber e la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Momenti di tensione nell’ultima puntata di Otto e Mezzo, programma d’approfondimento quotidiano condotto da Lilli Gruber su La 7. Ospite in studio Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia, invitata dalla giornalista per fare luce sul tema dell’antisemitismo e sulle polemiche legate alla senatrice a vita Liliana Segre.

La discussione su La 7

La conduttrice del programma tocca il tema del razzismo, citando il video pubblicato sui social da due esponenti di Fratelli D’Italia, il parlamentare Galeazzo Bignami ed il consigliere comunale bolognese Marco Lisei. Il post ha mostrato i cognomi di famiglie straniere sui citofoni delle case popolari nel capoluogo emiliano. Giorgia Meloni ha risposto che tale episodio non è né una violazione della privacy né la “redazione di liste nere”: “Le segnalo sommessamente che i citofoni sono pubblici, non sono cose private. Non è questione di schedare gli stranieri”. La Gruber ha replicato dicendo che i video hanno fatto trasparire l’idea che quelle famiglie occupassero le case abusivamente. Di contro, la Meloni: “Il tema riguarda il funzionamento delle graduatorie per l’accesso alle case popolari e queste spesso discriminano le famiglie italiane”.

La giornalista ha spostato la discussione sul tema dell’antisemitismo e gli insulti a Liliana Segre. L’onorevole di Fratelli D’Italia ha smentito che la destra sia accusata di razzismo interreligioso, tacciando la sinistra di ambiguità sull’argomento. Il battibecco è continuato, portando la Meloni a tirare fuori le stampe di due tweet riguardanti Chef Rubio e Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva. Lo studio è esploso: “C’è questo signore che si chiama Chef Rubio e che definisce il sionismo ‘cancro del mondo’, e Anzaldi gli vuole dare un programma in Rai. E voi venite a chiedere a me? I Parlamentari miei che scrivono queste cose non ce li ho” ha aggiunto la Meloni “Io, le sto rispondendo. Combatto l'antisemitismo".

Dopo i ripetuti tentativi della Gruber di controllare l’ospite ed iI continuo incalzare dell’onorevole, la tensione percepita ad Otto e Mezzo è altissima, facendo sbottare la giornalista: "Mi faccia finire o le faccio togliere l'audio. Già facciamo tardi e mi licenziano. Io faccio le domande sulla destra italiana”. La trasmissione è finita con una nota sarcastica della conduttrice: "Devo chiudere, no no... benissimo, bravissima. Ha fatto tutto lei".