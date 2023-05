Le Iene, Teo Mammuccari svela il reale motivo dietro l'addio al programma

Gossip TV

Teo Mammuccari è stato allontanato dalla conduzione del programma de Le Iene e dopo mesi di congetture ha deciso di raccontare la verità. Ecco cosa ha detto.

Qualche mese fa Teo Mammuccari è stato allontanato dalla conduzione de Le Iene, storico programma di Italia 1, lasciando il posto alla sua co-conduttrice Belen Rodriguez. La notizia aveva sconvolto anche gli stessi addetti ai lavori e non era mai stato chiarito il motivo che aveva portato Mammuccari ad allontarsi. Ma, ora, in un'intervista al quotidiano Libero, è stato l'ex conduttore a rivelare tutta la verità.

Le Iene, Teo Mammuccari svela perché ha lasciato il programma

Attualmente, Mammuccari è impegnato a teatro con lo spettacolo Più bella cosa non c'è e afferma che lasciare Le Iene non è stato un ripiego, ma una scelta artistica, per riprendere il contatto con il pubblico, assente durante l'esperienza televisiva. L'ex conduttore ha anche raccontato che ha presentato un nuovo progetto a Mediaset e che i piani alti dell'azienda stanno valutando, perciò, se andasse il porto, ritornerebbe anche alla tv:

"Però, se per me non ci sono spazi per fare cose nuove, preferisco rinunciare anche a quelle vecchie e tornare a fare teatro"



Sul motivo che avrebbe spinto il conduttore a lasciare il programma, molti hanno ipotizzato violente liti con l'autore de Le Iene, Davide Parenti e a proposito di queste voci, Mammuccari ha chiarito:

"Davide ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io, ma i giornali. Però io non ho mai litigato con lui, il contratto per l'edizione di quest'anno non lo avevo ancora firmato, per cui colsi l'occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlarglia: è chiaro che sentirselo dire non piace a nessuno. Però era giusto lasciare a chi aveva più entusiasmo di me che sta facendo molto bene. Auguro loro di provare tutte le emozioni che Le Iene hanno dato a me"