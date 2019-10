Le Iene Show, in ricordo di Nadia Toffa: Ilary Blasi e Teo Mammucari assenti, ecco il motivo

Gossip TV

I due conduttori presenti solo nel filmato dedicato alla Toffa.

La nuova stagione de Le Iene Show si è aperta ieri, martedì 1 ottobre 2019, con un commovente omaggio a Nadia Toffa che, dopo aver lottato con le unghie e con i denti contro un tumore, se n’è andata lo scorso 13 agosto. Ben 100 Iene, vecchie e nuove, si sono riunite per ricordare la loro amata collega. Da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino a Enrico Brignano fino a Simona Ventura.

Ilary Blasi e Teo Mammucari assenti all’omaggio a Nadia Toffa

Per la prima puntata della nuova stagione de Le Iene Show, l'autore Davide Parenti ha deciso di riunire tutti gli inviati del programma ma soprattutto gli ex e attuali conduttori. Non sono mancati dunque la Marcuzzi e Savino, la Ventura, Luciana Littizzetto, Fabio Volo, Victoria Cabello, Fabio Rovazzi, Luca e Paolo, Claudio Bisio, Alessandro Cattelan. Tra i tanti, però, ci sono state delle assenze importanti che non sono passate inosservate. Stiamo parlando di Ilary Blasi e Teo Mammucari che hanno condotto per molti anni lo show di Mediaset. Il motivo? La conduttrice non ha potuto prendere parte all’omaggio a Nadia perché si trovava all’estero, come documentano le sue Stories di Instagram. Molto probabilmente la conduttrice romana è volata in Inghilterra per via di Eurogames. Mammucari invece sarebbe attualmente impegnato con le registrazioni di Tu si que vales.

Ilary e Teo, come anche Miriam Leone e Luca Argentero, hanno partecipato solo alla clip iniziale de Le Iene che ricordava la Toffa. Al contrario degli altri, i due non sono accorsi in studio, dove in diretta la Marcuzzi ha ricordato la giornalista con un lungo ed emozionante discorso: "Abbiamo pensato mille volte come cominciare questa puntata senza di lei. Abbiamo pensato di fare tante cose, ma la cosa migliore era sta qui, tutti uniti, tutti insieme per festeggiare la vita. Questo era quello che voleva Nadia, lei sorrideva sempre. Molti non sapevano cosa sarebbe successo, a tutti aveva detto di avere un male terribile, ma tutti avevamo la speranza che questo momento non arrivasse mai. Nonostante qualcuno di noi lo sapesse, quando è arrivata la notizia la botta è stata troppo forte. Lei ci ha messo insieme qui stasera. Nadia era a conoscenza sin da subito della sua situazione, sapeva che il suo cancro non le avrebbe dato più di un anno di vita. [...] Noi siamo abituati a vedere la Nadia combattiva, però vi devo dire che anche lei ha pianto. Quella guerriera ha deciso di combatterlo a modo suo, non gliela doveva dare vinta. Aveva tanta paura, però non gliela voleva proprio dare vinta. Ha continuato a lavorare e a non vergognarsi. Nadia voleva fare la Iena sin da quando era studentessa. Voi siete il motivo per cui Nadia è entrata nei nostri cuori. Secondo me lei ora ci sta guardando e sta dicendo: 'ma guarda questi minc***ni'. Tu sei una ragazza magica, noi ti ringraziamo e secondo me tu adesso ci stai guardando".

Durante la puntata è stato mandato in onda in esclusiva l’ultimo servizio della Toffa che, con l’aiuto di un cameraman de Le Iene, ha voluto incontrare gli amici e i parenti che le sono stati vicino durante la malattia: "Non è quanto vivi, ma come vivi. Voglio sapere dal fuori gli altri come mi vedono e mi vivono. Voglio dare una chance a me stessa di sapere la verità. Voglio anche lasciare un bel ricordo, perché no?". Il suo desiderio era coinvolgere in quest’iniziativa la sua mamma, l'amico Max, le amiche Margherita, Francesca e Sara, l’amico fraterno Tommaso, il boss Davide Parenti, la nipotina Alice ed infine Silvio Berlusconi per il quale lei provava profonda gratitudine.