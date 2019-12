Le Iene, lo scherzo a Nek e la rivolta dei fan: “Crollato un mito”, video

Gossip TV

Filippo Neviani e Le Iene hanno organizzato uno scherzo ai fan del cantante.

Ieri, 3 dicembre 2019, è andato in onda un altro scherzo organizzato da Le Iene, programma satirico ed irriverente in onda su Italia 1. Questa volta la vittima è diventato il carnefice, infatti una delle rock star più amate del panorama italiano, Nek, ha organizzato uno scherzo ai suoi ammiratori, mostrando una parte di sé mai scoperta prima.

Lo scherzo di Nek ai suoi ammiratori

Uno dei doni più belli che si possa fare ad un fan è regalare una giornata con il proprio idolo. Infatti, tra una settimana ci sarà il concerto di Nek, rock star molto amata dal pubblico italiano ed internazionale, e Le Iene hanno organizzato un incontro con il cantante a quattro dei suoi più grandi ammiratori. Peccato che la stessa esperienza può diventare un incubo. I giornalisti in giacca e cravatta si sono divertiti insieme al cantante ad organizzare uno scherzo ad alcuni dei suoi più fedeli fan. Un gruppo di loro ha partecipato ad un finto contest sui social e, ai vincitori, Filippo Neviani ha dato appuntamento in una hall di un albergo. L’uomo, al loro arrivo, non è sembrato molto felice di vederli, non prestandogli minima attenzione e continuando a giocare con il telefono. Nek si è presentato sotto una diversa luce, molto arrogante e snob, facendo prendere una brutta piega al mood della giornata. “Quando cazzo arrivano le telecamere?” ha chiesto il cantante, perché solo in quel momento ha deciso di salutare ed abbracciare i suoi ammiratori e spiegando come si sarebbe svolta la giornata. A telecamere spente, l’atteggiamento di Nek è cambiato nuovamente a tal punto di negare in malo modo un selfie, mostrandosi estremamente infastidito. “Ci è crollato un mito” ha confessato uno dei suoi fan, continuando “Poi il fatto che lui abbia continuato a giocare sul cellulare, senza nemmeno alzare la testa: è proprio un cafone”. Parole che non descrivevano la personalità di Nek, una star dall’animo buono, una persona che non è solita avere dei comportamenti sgradevoli verso chi lo incontra, tanto meno verso chi lo stima e lo ammira.

Dopo una seduta di trucco, Nek avrebbe dovuto incontrare uno dei suoi fan nella sua suite, Antonio, cantautore, il quale aveva piacere di fargli sentire una canzone scritta di suo pugno. Filippo, dimostrandosi disinteressato alla questione, non l’ha neanche voluto incontrare perché impegnato ad organizzare un'altra mossa per lo scherzo. Il cantante vuole alzare l’asticella: mentre il povero malcapitato era nella stanza attendendo il suo idolo, Neviani è al bar dell’hotel, aspettando proprio la sua fidanzata: “Sei molto bella complimenti! […] Che programmi hai stasera? Non puoi inventargli una scusa?” ha avanzato Nek. La ragazza, imbarazzata, è stata irremovibile, rimanendo fedele, declinando le avances di Neviani e ricordandogli che ha partecipato all’incontro proprio con il suo fidanzato. Tornata in camera, la ragazza ha raccontato tutto al compagno mandando il fan su tutte le furie, il quale ha sbottato: “Io non lo voglio più vedere me ne voglio andare... non lo voglio vedere!”. Pochi minuti dopo, Nek è arrivato in camera per raccontare la sua versione dei fatti che, ovviamente, non ha coinciso: l’uomo sostiene che è stata proprio la ragazza a provarci con lui. Poco dopo, Neviani raggiunge gli ammiratori ed in quel momento si riaccendono le telecamere, riportando sul volto del cantante il sorriso. I fan allibiti. Uno di loro confida al gruppo: “Sono stato sposato 12 anni e non ho mai visto niente del genere”.

Ma tutto è bene quel che finisce bene. Il cantante davanti ai suoi fan ha esordito: “Questo è un bellissimo scherzo de Le iene che io ho fatto a voi!” facendo tirare un respiro di sollievo ai fan, scoprendo che sono stati vittime di uno scherzo bello e buono. Nek ha confessato che ci ha messo molto impegno per preparare lo scherzo: “Alla fine sono stato malissimo”.