Le Iene: Irama accusato di plagio, il cantante si difende

La hit "Nera" dell'ex vincitore di Amici è accusata di plagio da Le Iene.

Ieri, 15 dicembre 2019, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene, programma satirico di Italia 1 che propone inchieste e reportage caratterizzati da uno stile irriverente. Protagonista di uno dei casi affrontati dai giornalisti giacca e cravatta è Irama, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, accusato di plagio per quanto riguarda la hit Nera, tormentone estivo del 2018.

Le dichiarazioni di Irama riguardo le accuse di plagio

Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene, ha accolto l’appello di Domenico di Puorto, autore di un brano inviato al manager della stessa agenzia di Irama, diretta da Francesco Facchinetti, tre mesi prima dell’uscita della hit Nera. Il giornalista de Le Iene ha messo a confronto i due pezzi e, tra Nera di Filippo Maria Fanti e Fuori tutto brilla di di Puorto, le similitudini sono consistenti. Domenico ha inviato via mail con il suo brano alla Newco Management: “Volevo fare un tormentone” ha affermato il diciannovenne “allora ho mandato a loro un link dove poter sentire il mio album”. La risposta? Impossibile seguirlo e nessuna valutazione del brano musicale. Il ragazzo, tre mesi dopo, guardando la tv, ha scoperto della nuova hit di Irama. In seguito all’accaduto, Domenico ha deciso di rivolgersi ad un perito musicale, secondo cui “la figurazione musicale sembra quasi identica, tale da conferire ai brani una somiglianza insindacabile”. Le Iene hanno deciso di far incontrare il ragazzo con Irama. Dopo un primo rifiuto, i due sono riusciti ad incontrare l’ex vincitore di Amici, il quale ha pensato di essere vittima di uno scherzo. De Devitiis, spiegando la situazione, ha fatto ascoltare ad Irama il brano di Domenico, ma il cantante ha risposto: “Non ho mai ascoltato questa canzone in tutta la mia vita. Se è uno scherzo vi sta riuscendo malissimo”. Poi il cantante, rivolgendosi al diciannovenne, ha dichiarato: “Vi dico una cosa importante, devi farti il mazzo e impegnarti tanto […] Non pensare a fare cavolate, pensa a metterci amore nella musica” ha concluso l’ex di Giulia De Lellis.

Nonostante l’approssimativo chiarimento tra i due ragazzi, resta il quesito: di chi è la paternità di Nera?