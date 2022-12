Le Iene, Belen Rodriguez e Teo Mammuccari fanno scintille. Verità o finzione?

Gossip TV

A Le Iene, tra i conduttori Teo Mammuccari e Belen Rodriguez volano ogni tanto delle scintille e si creano degli attriti. Ma sarà la verità o una costruzione ad arte degli autori? Vediamo cosa è successo.

Alla conduzione de Le Iene sono stabili come conduttori Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Spesso, i due si lasciano andare a divertenti siparietti e screzi che lasciano intendere che ci possa essere un po' di antipatia tra loro. Ma è tutto vero o una costruzione degli autori del programma?

A Le Iene Teo Mammuccari e Belen Rodriguez si punzecchiano a vicenda

La linea sottile tra scherzo e litigio è facile da valicare, a volte, basta una parola fuori posto e può degenerare in litigio. Ne sanno qualcosa Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, affiati conduttori del programma Le Iene. Secondo Platinette, che commenta il programma su Di Più, la presenza fissa di entrambi alla conduzione del programma ha permesso di raggiungere una certa stabilità anche per il pubblico da casa.

A proposito delle scaramucce tra i conduttori, secondo Platinette potrebbero non essere così "spontanei". Dopotutto, gli autori del programma devono aver notato che, ogni volta che Mammuccari e Rodriguez iniziano a battibeccare, l'audience si alza e il pubblico sembra apprezzare particolarmente. Nonostante per un periodo si vociferasse che Belen Rodriguez avrebbe detto addio al programma. Perciò, secondo l'opinionista: "Essendo sempre sul filo di un possibile attrito e un bisticcio, viene da pensare che questi screzi sono costruiti dagli autori e non sono realisticamente vissuti da loro".

Non dimentichiamo, però, che, negli ultimi mesi, Le Iene è finito al centro di un grosso polverone a causa di alcune inchieste che hanno generato situazioni poco spiacevoli, come ha sottolineato Selvaggia Lucarelli in alcuni suoi post. Eppure, ha commentato Platinette, queste inchieste sono spesso il punto di forza del programma, perché "a metà tra ricerca di verità e intrattenimento anche molto coraggioso o imbarazzante, a seconda dei punti di vista."

Chissà cosa ci aspetta nella puntata di stasera 6 dicembre su Italia 1 alle ore 21.10.