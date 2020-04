Le Collegiali vincono Pechino Express 2020: Ecco cosa è successo nella Finale

Gossip TV

Nicole Rossi e Jennifer Poni vincono l'ottava edizione di Pechino Express.

Le Collegiali sono le vincitrici dell’ottava edizione di Pechino Express! Dopo un viaggio di 7000 chilometri tra Thailandia, Cina e Corea del Sud conquistano il podio, Jennifer Poni e Nicole Rossi conquistano l'ultima tappa e la vittoria finale dell’adventure game, condotto da Constantino Della Gherardesca.

Pechino Express 2020, le Collegiali conquistano la vittoria finale

La decima tappa si apre a Suwon. Le tre coppie in gara, i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi), le Top (Dayane Mello ed Ema Kovac) e le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), sono pronte ad affrontare l’ultimo step, reso insidioso del clima molto rigido dell’inverno coreano. Dopo aver affrontato una prima prova calligrafica, le coppie partono alla volta della caratteristica Mr. Toilet House, per poi dirigersi presso il monumento “Gangnam Style” a Seoul.

Qui i finalisti si immergono nell’immensa libreria Starfield per poi dare il via alla consueta bagarre. Le Top guadagnano posizioni e tagliano il traguardo della prima giornata. Le coppie vengono affidata alle cure di tre guest star: Marco “Seoul Mafia”, Alberto Mondi e Cristina Confalonieri. In occasione della finale, tutti i viaggiatori si godranno una serata speciale, abbandonando i pesanti zaini che li hanno accompagnati per migliaia di chilometri. Mentre Enzo e Cristina si godono il centro benessere, Jennifer e Nicole sono pronte a far festa e Dayane ed Ema si scatenano in una iper-moderna sala giochi.

Il giorno seguente la gara ricomincia. Le coppie devono convincere dieci pendolari a consumare una colazione italiana. Enzo e Carolina concludono con abilità la prova ma, durante la ricerca della giusta linea della metropolitana. Nonostante un alterco, iWedding Planner si portano in testa e raggiungono per primi la meta, seguiti da Top e Collegiali. È la volta delle temutissime prove culinarie, che tutte le coppie devono superare per avere indicazioni sulla gara e raggiungere Costantino Della Gherardesca. Le Top si classificano ultime e sono eliminate.

La vittoria è sempre più vicina e le Collegiali e i Wedding Planner devono sfidarsi su una coreografia a tema K-pop. A vincere sono Enzo e Carolina dopo un ballo scatenato e la gara riprende, direzione Parco Olimpico. Immerse in una scenografica location, Nicole e Jennifer scoprono di essere le vincitrici dell'ottava edizione!