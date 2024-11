Gossip TV

Dopo Elisa Di Francisca, eliminata durante il terzo appuntamento de La Talpa, andato in onda ieri sera, martedì 18 novembre, su Canale 5, il web ha perso la sua principale sospettata e, ora, alcuni indizi punterebbero a un'altra concorrente del reality condotto da Diletta Leotta. Stiamo parlando di Lucilla Angosti: come sembrano rivelare gli indizi che i fan del programma hanno individuato, infatti, potrebbe essere lei la Talpa della trasmissione.

La Talpa, Lucilla Angosti è la nuova sospettata: ecco gli indizi che puntano a lei

L'eliminazione di Elisa Di Francisca, principale sospettata dei fan tra i concorrenti de La Talpa, tutte le teorie su di lei sono andate in fumo. Tuttavia, sembra che i fan abbiano già individuato in Lucilla Angosti, speaker e protagonista del reality, la loro nuova indiziata. Mentre sulla campionessa olimpica il web aveva notato come indizi il tatuaggio che aveva sul piede e che sembrava ritrarre il logo della trasmissione, oltre a un indizio fornito da Diletta Leotta "la amate" che faceva pensare alla parola lamate, cioè i fendenti tipici della scherma, per Lucilla Angosti cosa avranno notato i fan?

Secondo una nuova teoria, l'indizio dato dalla conduttrice potrebbe indicare le iniziali della sospettata, che conduce su Radio 101 il programma La prova d'amore. Inoltre, sembra che Lucilla Angosti è nata l'8 settembre, giorno dell'armistizio (un dettaglio fornito dalla stessa speaker nella sua biografia) e una rase pronunciata nel corso della terza puntata ha rafforzato la teoria dei fan.

Infatti, è stato detto che "la talpa vi offre un armistizio" un termine molto insolito da utilizzare e che potrebbe davvero confermare che Lucilla Angosti è La Talpa che tutti stanno cercando. Sarà davvero così?

La Talpa: ecco gli ascolti della terza puntata

Se le prime due puntate de La Talpa sembravano promettere un futuro luminoso per il game show condotto da Diletta Leotta, gli ascolti della terza puntata sono stati soggetti a un drastico calo: la puntata sarebbe stata vista da 1.572.000 telespettatori, per uno share del 10.6%.

Questi numeri sono di molti inferiori rispetto ai primi due appuntamenti, soprattutto, dopo la prima puntata, che aveva ottenuto uno share del 14.04%.Su Rai 1, invece, L'Amica Geniale - Storia della bambina perduta ha registrato il 19.7% di share, confermandosi uno degli appuntamenti più amati e seguiti del palinsesto Rai.

Al programma condotto da Diletta Leotta non resta che sperare che, nel lungo termine, ci possa essere un significativo miglioramento e che le strategie adottate per il nuovo format possano dare i frutti sperati.

