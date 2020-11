La spesa sexy a Detto Fatto sulla RAI: Bianca Guaccero affronta la polemica

Gossip TV

Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto dove sono stati mostrati i consigli per una "spesa sexy", dice la sua sulla spinosa questione.

Non si placano le polemiche dopo il video tutorial per una spesa sexy, andato in onda durante una puntata del Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero in onda su Rai 2: dopo le dichiarazioni ufficiali dei vertici Rai, ieri il programma è stato sospeso, e forse ripartirà il 30 novembre. Nel frattempo, la conduttrice ha voluto scusarsi con il pubblico tramite Instagram, allo stesso tempo tuttavia difendendo se stessa e la squadra di autori, spiegando cosa sia andato storto e perché il numero della pole dancer abbia avuto un effetto che non era nelle loro intenzioni. Il post è significativo, accompagnato solo dal nero.

Nel messaggio Bianca si prende la responsabilità dell'accaduto, ribadendosi lontanissima dal sostenere l'idea della donna oggetto. La Guaccero difende la buona fede degli autori di Detto Fatto, al lavoro sull'intrattenimento nonostante le difficoltà logistiche e psicologiche della pandemia, ma ammette che l'intenzione originale di rendere il numero comico e surreale è naufragata, ottenendo un "triste siparietto". Bianca promette di fare tutto ciò che sarà in suo potere per evitare che una situazione del genere si ripeta, ma altre fonti dicono che Detto Fatto, stabile al 4% di share difficilmente superato, sia già a rischio chiusura. Qui sotto il post della conduttrice. Leggi anche Il video tutorial per la spesa sexy di Detto Fatto: "Immagine di donna offensiva" per Myrta Merlino