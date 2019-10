La serataccia di Barbara D'Urso: Pamela Prati, Massimo Giletti, Morgan, Alessandro Greco e Benji tutti contro di lei

Gossip TV

Tutti contro Carmelita: Post, Instagram Stories, cinguettii e critiche in diretta.

Tutti contro Barbara D'Urso tra post, Ig Stories, cinguettii e dirette. Ad aggiungersi al coro, anche Alessandro Greco che ha espresso un'opinione tutt'altro che favorevole sul programma di Canale 5, 'Live – Non è la D’Urso', e sulla conduzione della padrona di casa. Post, Instagram Stories, cinguettii e chi più ne ha, più ne metta.

"Siamo sotto il trash non si può nemmeno considerare intrattenimento TV e la cosa più triste è il finto disincanto di Barbara D’Urso. Oddio chi è? Cos’è? Ma cosa mi tocca fare!? Sei artefice e consapevole di tutto almeno un po’ di coerenza", ha cinguettato il conduttore tarantino che, senza giri di parole ha criticato duramente il talk show della conduttrice partenopea e il suo modo di condurlo.

Siamo sotto il #trash non si può nemmeno considerare intrattenimento TV e la cosa più triste è il finto disincanto di #barbaradurso oddio chi è? Cos'è? Ma cosa mi tocca fare!? Sei artefice e consapevole di tutto almeno un po' di coerenza#LiveNoneLadUrso — Alessandro Greco (@AleGreco72) 20 ottobre 2019

Ma ieri sera non c'è stato solo il tweet di Greco contro la D'Urso. Sulla stessa lunghezza d’onda del conduttore, anche Benjamin Mascolo, Pamela Prati e Massimo Giletti. Benjamin,assieme all’amico Federico Rossi (con cui forma il duo Benji&Fede), è stato ospite da Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa'. Dopo la puntata, via social, ha ringraziato il conduttore di Rai2 per poi menzionare la D'Urso, colpevole di aver parlato di lui e della sua storia con Bella Thorne. "Cosa ho fatto di male per meritarmi del trash”, ha dichiarato in una Stories Instagram, aggiungendo la didascalia: "Quando mi coinvolgono in quel trash televisivo del ca….o". La Prati, ospite a Non è L'Arena, ha accusato la D'Urso di aver approfittato della sua storia per fare share mentre, Massimo Giletti, ha posto una domanda provocatoria rivolta direttamente alla collega chiedendo: "In quindici giorni abbiamo verificato che le due socie - riferendosi a Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo - avevano già in passato fatto queste cose. Perché uno che si vanta di essere sotto testata giornalistica non fa il lavoro giornalistico e sfrutta questa storia?"

Insomma, una serataccia per la D'Urso che si è dovuta difendere anche dalle accuse di Morgan che ha chiosato di essere stato invitato più volte al Live forzatamente.