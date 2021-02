La Pupa e il Secchione e Viceversa, le Anticipazioni della Terza Puntata: arriva un nuovo Pupo

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della terza Puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa, il programma condotto da Andrea Pucci con Francesca Cipriani. L’ingresso di un nuovo Pupo stravolgerà l’assetto delle coppie, che avranno modo di cambiare nuovamente partner. Tutti dovranno sottoporsi alle sfide degli ospiti, per non finire in fondo alla classifica. Chi sarà la coppia eliminata?

La Pupa e il Secchione e Viceversa: le Anticipazioni della terza Puntata

La terza Puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa ci aspetta questa sera, giovedì 4 febbraio 2021 su Italia 1, con l’ironia di Andrea Pucci e la frizzante energia di Francesca Cipriani, la pupa per antonomasia. Le Anticipazioni del nuovo appuntamento con il programma ci rivelano che le coppie in gara potranno scegliere di cambiare nuovamente partner grazie al ‘Ripensamento’. Secchioni e pupi dovranno scegliere se restare o meno con la propria compagna, e la decisione sarà resa ancora più ardua dall’ingresso di un nuovo Pupo.

Mentre cresce intesa tra la pupa Stephanie e il secchione Guidi, nasce una nuova simpatia tra il secchione De Santis e la secchiona Orazi. Lui dedicherà alla collega una romantica lettera, ma lei ricambierà i suoi sentimenti e, soprattutto, riuscirà a vincere la sua timidezza in materia amorosa? Come sempre, le coppie dovranno affrontare le prove per guadagnare punti e non finire in fondo alla classifica, salvandosi così dal rischio eliminazione.

Gli ospiti che testeranno i concorrenti saranno Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Jo Squillo, Roberto Giacobbo ed Enzo Salvi. Quale coppia otterrà il minor punteggio e sarà costretta ad abbandonare la Villa questa settimana?

La Pupa e il Secchione e Viceversa ci aspetta questa sera, giovedì 4 febbraio 2021, in prima serata su Italia 1.