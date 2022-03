La Pupa e il Secchione, cambio di rotta: salta la terza puntata

Gossip TV

Il prossimo appuntamento con lo show di Barbara D'Urso non andrà in onda: ecco perché.

Il prossimo appuntamento con La Pupa e Il Secchione, lo show di Barbara D'Urso, previsto per martedì 29 marzo 2022, non andrà in onda. Ci sarà infatti un cambio di rotta nel palinsesto di Mediaset e il programma sposterà la sua collocazione tradizionale andando in onda venerdì 1 aprile.

Stando alle notizie riportate dal portale DavideMaggio, La Pupa e il Secchione Show, salterà l'appuntamento con martedì prossimo per evitare lo scontro diretto con la play off di qualificazione ai mondiali che vedrà l’Italia protagonista, qualora dovesse battere la Macedonia del Nord nella partita prevista per domani sera. Lo show di Carmelita, in onda venerdì 1 aprile, dovrà vedersela con la puntata di finale de Il Cantante Mascherato in onda in prima serata su Rai 1.

Lo spostamento della terza puntata non ha comunque a che vedere con gli ascolti, piuttosto deludenti, del secondo appuntamento. La seconda puntata de La Pupa e il Secchione ,infatti, ha registrato comunque un netto calo di ascolti rispetto all'esordio, totalizzando 1.370.000 telespettatori, pari al 9,05% di share. Nella prima puntata, gli ascolti erano stati abbastanza soddisfacenti per la rete con 2.003.000 telespettatori e il 12,63% di share.

La D'Urso è comunque soddisfatta del riscontro del pubblico e oggi su Instagram ha ringraziato tutti quelli che hanno seguito il secondo appuntamento con la Pupa e Il Secchione