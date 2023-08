La madre di Belen Rodriguez sbotta: "Donne della mia famiglia guerriere. Basta lo dico io!"

Gossip TV

Veronica Cozzani interviene a gamba tesa sui social: il post in difesa della donne della famiglia Rodriguez

Il gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua ad infuocare l'estate e si susseguono indiscrezioni di ogni tipo sulla coppia che sembra essersi detta addio ancora una volta.

Veronica Cozzani in prima linea difende la figlia Belen e tutte le donne della sua famiglia

La showgirl argentina non ha rilasciato alcun intervista in merito alle voci sul suo nuovo presunto flirt e sulle notizie della nuova liaison dell'ex marito ma, di recente, con un post su Instagram, ha sferrato un chiassoso colpo mettendo a segno un nuovo capitolo di una saga infinita. Belen ha condiviso infatti alcuni cervi a passeggio per cui il riferimento alle corna subite dall'ex ballerino è sembrato più che evidente a tutti. E mentre lui si trova a New York con il loro figlio Santiago trinciandosi nel consueto silenzio stampa e la Rai pare stia storcendo il naso davanti ad un chiacchiericcio esagerato intorno al conduttore, arriva un nuovo attacco questa volta da parte della madre di Belen, Veronica Cozzani.

Su Instagram, la donna non solo aveva (ri)condiviso i cervi come la primogenita ma oggi si è esposta ancora di più pubblicando uno scatto con tutte le donne di casa Rodriguez - Belen, Cecilia e la fidanzata di Jeremias - accompagnato da queste parole:

"Le donne di questa famiglia sono guerriere! 💪💪💪forza donne! Vi voglio tanto bene! molto"

Nello scatto, in bianco e nero, Veronica, le due figlie e Deborah Togni guardano nella stessa direzione, unite e complici e...agguerrite. Esattamente come è stata la signora Cozzani nei confronti di un utente che ha scritto "Ma anche basta" e a cui la madre di Belen ha replicato:

"Basta lo dico io!"