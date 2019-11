La giovane fidanzata di Flavio Briatore rompe il silenzio: ecco perché sta con lui

Gossip TV

Benedetta Bosi risponde alle polemiche.

Hanno fatto molto discutere le foto pubblicate dal settimanale 'Chi' che ha immortalato Flavio Briatore in compagnia della sua nuova fidanzata Benedetta Bosi, una ragazza di 49 anni più giovane di lui. Sulla questione si è espressa anche l'ex moglie Elisabetta Gregoraci che su Instagram ha commentato con un più che eloquente "fa rabbrividire" la nuova liaison dell'imprenditore piemontese con la giovane modella di Forte dei Marmi.

Proprio quest'ultima ha deciso di rispondere ad alcune critiche che le hanno rivolto sul suo profilo Instagram, rompendo il silenzio sulla questione che l'ha vista coinvolta nelle ultime ore e spiegando, con poche parole, qual è la caratteristica di Briatore che più l'ha attratta.

"Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno?", domanda un utente. "L’intelligenza non invecchia mai" ha risposto la modella e ancora, "I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no", ha replicato.

La Bosi, dunque, non solo conferma la storia d'amore con l'imprenditore ma la difende dalla critiche, esponendosi in prima linea.